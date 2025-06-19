Рейс в Шарм-эль-Шейх из Челябинска повторно задерживают

Аэропорт Челябинска повторно задерживает рейс Almasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх. На этот раз на 6,5 часов.

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«Согласно данным онлайн-табло, рейс LMU 698, запланированный на 04:00 19 июня, перенесен на 10:30. Ранее ожидалось восстановление графика к 09:30», – сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Инцидент произошел на следующий день после 24-часовой задержки аналогичного рейса, вылетевшего лишь в 01:00 19 июня. Накануне размещение 106 пассажиров (включая 26 детей) в отеле организовано после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры.