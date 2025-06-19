Путешественник рассказал, как Китай шокирует своих туристов

Российская путешественница Елена в своем дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия» поделилась яркими и порой шокирующими впечатлениями от знакомства с повседневными привычками жителей Китая. По ее словам, страна оставляет неизгладимое, но двойственное впечатление, где восхищение древней культурой и кухней соседствует с глубоким культурным шоком от местных норм поведения, кардинально отличающихся от российских.

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«Попадая в Китай, понимаешь, что к нему нельзя остаться равнодушным: он либо влюбляет, либо отворачивает навсегда», – приводит Елена свое главное ощущение от поездки.

Одной из самых неожиданных особенностей, по словам россиянки, стало отношение к еде. Вопреки привычке доедать все до конца, в Китае оставленная на тарелке пища считается знаком благополучия. Елена отметила, что китайцы, желая показать достаток, часто намеренно оставляют приличные порции еды, а маленьких порций в заведениях просто не существует – блюда подаются в очень больших объемах.

Не менее поразила путешественницу привычка не убирать за собой в общественных местах. Она наблюдала, как в кафе, на фудкортах и в поездах китайцы оставляют после себя горы мусора, спокойно полагаясь на работу уборщиков. Елена подчеркнула, что, несмотря на это, в крупных городах поддерживается чистота благодаря большому штату клинингового персонала.

Громкие звуки во время еды, такие как чавканье, хлюпанье и причмокивание, как выяснила россиянка, в Китае являются нормой и даже считаются комплиментом повару. Хотя поначалу это было испытанием для нее, за 15 дней поездки Елена даже сама привыкла есть так и почувствовала, что это придает процессу особый колорит без осуждения окружающих.

Открытое отношение к естественным физиологическим процессам – отрыжке и газообразованию – стало, по признанию Елены, одним из самых шокирующих моментов, особенно заметным в тесном пространстве плацкартного вагона. Она отметила, что китайцы не испытывают смущения в таких ситуациях, что часто негативно воспринимается туристами.

Путешественницу также удивило пренебрежение мытьем рук перед едой. Она обратила внимание, что многие китайцы едят руками, а в общественных туалетах, даже в центре Шанхая, мыло зачастую отсутствует, так как его использование не считается обязательным.

Наконец, Елена столкнулась с прямолинейностью местных жителей, которые без стеснения задают личные вопросы о возрасте, зарплате, семейном положении или критикуют внешность уже в первые минуты знакомства. Она объяснила это особенностью китайского менталитета – искренним интересом к собеседнику и привычкой сравнивать себя с другими.

Подводя итог, россиянка призналась, что Китай произвел на нее сильнейшее, хоть и двойственное впечатление. Несмотря на культурный шок от бытовых привычек, богатейшая история, уникальная кухня и самобытность страны ее покорили, и она планирует вернуться туда снова.

Напомним, ранее россиянка рассказала, как жителям Японии удается сохранять стройность. Женщина сама смогла похудеть во время путешествия.