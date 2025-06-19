Блогер рассказала о необычных особенностях Мексики

Блогерша Марина Ершова, путешествующая по Мексике, раскрыла пять фактов о стране, которые могут показаться странными для туристов. Своими открытиями россиянка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь россиянка раскрыла пугающую особенность местной воды.

«Вода здесь — это не "жажду утолить", это "испытание судьбы". Никто не предложит вам попить из-под крана. Вода в домах либо стояла в бочке под солнцем неделю, либо текла по трубам, которые видели Вилью "Панчо"», — сообщила девушка и добавила, что при этом в Мексике повсюду стоят автоматы с водой.

Другая особенность — поцелуй в щеку при знакомстве.

«Даже если ты видишь человека в первый раз в жизни, он может подойти, обнять и чмокнуть в щеку. Но не потому что влюбился, а потому что так принято. Попробуй не ответить — человек обидится», — заметила туристка.

Еще одна странная привычка мексиканцев — отмечать праздник смерти. Россиянка рассказала, что Мексика — единственное место, где зовут гулять на кладбище, потому что там весело.

«День мертвых — это когда все цветет, звучит музыка, и бабушки танцуют с фотографиями покойных мужей. А ты стоишь покрытый мурашками», — поделилась мнением тревел-блогерша.

Ершова также рассказала, что на десерт мексиканцы предпочитают фасоль и добавляют ее в любую выпечку.

«Выбираешь сладкое: все красиво, присыпано кокосом, глазурью, сахаром. Но тут — сюрприз! Это фасоль — не соленая, не гарнирная, а как крем внутри булки», — впечатлилась Марина Ершова.

Ранее российский путешественник, также побывавший в Мексике, рассказал, чем отличаются богатые местные жители от бедных. Он отметил, что те не брезгуют выставлять на показ дорогие вещи.