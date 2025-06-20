Как конфликт на Ближнем Востоке проверил российскую туротрасль

Военные конфликты, конечно, серьезнейшее испытание для туризма. Нынешний кризис на Ближнем Востоке затронул не только две воюющие страны, но и их соседей, в частности популярные у россиян — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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Динамика восстановления рынков будет разной

Сейчас Египет не очень пострадал: на момент начала конфликта здесь отдыхало примерно 55 тыс. россиян, к середине июня спрос хоть и снизился, но незначительно, а отмен ранее забронированных туров операторы вообще не фиксируют. Это Российскому союзу туриндустрии (РСТ) подтвердили, например, Space Travel, "Спектрум", Coral Travel и "Интурист".

Немного иная картина с ОАЭ — здесь наблюдается более заметное снижение спроса. По данным группы компаний "Слетать.ру", оно достигает 30–40%, есть и аннуляции туров. Это связано в первую очередь с осложнением перелетов: Air Arabia, в частности, отменила в разгар событий многие свои рейсы. А те перевозчики, что их продолжили, вынуждены летать, огибая опасные зоны, то есть значительно дольше (и дороже), чем прежде. Однако многие авиакомпании уже идут к восстановлению своего базового расписания. Если же конфликт завершится в ближайшее время, то остаток лета и осень для этого направления могут быть продуктивными.

Израилю и Ирану предстоит восстановление поврежденных боевыми действиями городов. Так что даже если конфликт будет урегулирован быстро, то в нынешнем сезоне отпуск здесь, думаю, планировать не стоит.

По информации от ряда крупных российских туроператоров, как только Минэкономразвития и МИД РФ рекомендовали нашим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, все они приостановили продажу туров по этим направлениям. Должен, однако, заметить, что обе страны не особо популярны сейчас в российской туристической отрасли. При этом их бэкграунд — разный.

Российский турпоток в Израиль еще недавно нарастал стабильно и мог бы довольно скоро вернуться к допандемийному уровню, если бы не конфликт с ХАМАС. У россиян есть в этом государстве давно облюбованные места отдыха: Эйлат, Нетания, побережье Тель-Авива. Посещают и культурно-исторические объекты Иерусалима, ездят в медицинские и оздоровительные туры на Мертвое море. К тому же Израиль для россиян безвизовый, и в начале 2025 года тамошнее Министерство туризма активизировалось на российском рынке: в расписании ряда авиакомпаний появились новые рейсы в Тель-Авив и Эйлат. Тем не менее этот процесс находится лишь в самом начале.

Насколько скоро восстановится интерес россиян к Ирану — крайне непростой вопрос. Сотрудничество нашей отрасли с этой древней и очень красивой страной по-настоящему стало развиваться при поддержке государства только в последние два года: в Тегеран полетели самолеты, российские компании запустили интересные турпродукты, начал действовать групповой безвиз. Думаю, времени на восстановление российско-иранского туризма потребуется гораздо больше, чем в ситуации с Израилем. Многое зависит от того, насколько пострадали и могут ли быть оперативно восстановлены уникальные храмы Тегерана, античный Персеполис, Тебриз, Исфахан, Шираз. По предварительной информации РСТ, серьезных разрушений этих культурных объектов нет, но окончательную оценку предстоит дать специалистам уже по завершении активной фазы конфликта. Ясно одно: процесс восстановления спроса на туры в Иран будет долгим и непростым.

Без паники!

Сейчас, в период продолжающихся боевых действий, турсообщество решает — практически в "пожарном" порядке — другую, гораздо более острую проблему: как обеспечить безопасный возврат домой всех российских туристов из опасных регионов. И, замечу, решает в целом успешно, минимизируя ущерб для большинства клиентов. По предварительной статистике, обострение ирано-израильского конфликта затронуло интересы примерно 10 тыс. россиян.

С теми туристами, которые находились на момент начала конфликта в двух воюющих странах, постоянно поддерживают связь и принимающие компании, и наши туроператоры, российские посольства. Помогает и Министерство туризма Израиля, координирующее вывозные рейсы. А посольство России в Израиле обещает эвакуацию на безвозмездной основе туристам с ограниченными возможностями здоровья.

Из Ирана многие соотечественники, в том числе музыканты, кинематографисты, в первые же дни обстрелов были вывезены через сухопутную границу с Азербайджаном, Турцией или Арменией, а из Израиля — с Иорданией или Египтом. Компания ITM Group, например, организованно отправила домой группу своих туристов из старинного иранского города Шираз.

При этом не все готовы срочно улетать. У "Интуриста" в Иране находится небольшая группа, а в Израиле — семья: ни те, ни другие прерывать свой отпуск не хотят. У компании "Арт-Тур" сейчас в Хайфе всего один турист, прибывший около полутора месяцев назад на лечение, и он намерен продолжить свои процедуры.

Что касается вывоза туристов из ОАЭ, то тут есть отдельная, уже упомянутая мною, проблема: маршруты теперь приходится строить с учетом облета иранского неба, что привело в разгар событий к трудностям с вывозом туристов, например, из Дубая и Шарджи.

Больше всего таких задержанных и отмененных рейсов было у Air Arabia, что связано со спецификой ее парка. Сейчас ситуация выправляется, и до 22 июня лоукостер должен переправить в Россию порядка 4,4 тыс. пассажиров. А вот с транзитными пассажирами Air Arabia из Таиланда, с Мальдив и Шри-Ланки сложнее: им пока отказывают в перелетах до хаба в Шардже. В целом, видимо, авиакомпаниям с узкофюзеляжным флотом придется скорректировать свои полетные программы: облетать опасное пространство у них нет возможности.

Тем временем довольно оперативно стабилизируют свои расписания Emirates, Etihad Airways, Flydubai. Думаю, тут позитивно сказался опыт COVID-19: туроператоры и перевозчики научились организовывать вывозные рейсы спокойно, без паники и с наименьшим напряжением для клиентов.

Впрочем, отпуск так или иначе у многих был испорчен. Что дальше? А дальше — компенсации. И это, как известно, непростая история.

В пострадавших — обе стороны

Вообще-то, любая компания, заключая с клиентом договор о бронировании тура или соответствующих услуг, должна обязательно обратить особое внимание туриста на текущую обстановку в стране отдыха, а главное — на условия изменения или расторжения договора. В данном конкретном случае, в связи с существенным изменением обстоятельств (в том числе с ухудшением условий путешествия), турист вправе требовать расторжения договора либо корректировки тех или иных его пунктов. Если поездка в момент наступления форс-мажора еще не началась, то заказчику возвращается полная стоимость турпродукта. Если клиент уже на отдыхе, то он должен получить от организаторов часть цены турпакета — в размере, пропорциональном сумме не оказанных ему услуг.

На практике объем и оперативность возврата денежных средств во многом зависят от тарифа авиаперевозки и условий бронирования отеля. Но туроператор обязан предъявить клиенту полный расчет, исходя из объективных, подтвержденных расходов. Увеличение времени перелета, задержка и отмена рейсов — все это тоже, как показывает судебная практика, может считаться ухудшением условий путешествия.

Не стоит забывать: пострадали от вооруженного ирано-израильского конфликта не только туристы, но и сами российские туроператоры. Они взяли на себя серьезные расходы по размещению путешественников в случае задержки или отмены рейсов, по приобретению новых билетов. Местным отельерам тоже приходится непросто, при этом, насколько мне известно, никто никого из отелей не выселяет. В общем, новый кризис в очередной раз испытывает российскую туротрасль на прочность.

Надо понимать, речь идет о тысячах туристов. Для потребителя это выглядит естественным: туроператор в условиях форс-мажора берет на себя дополнительные расходы, связанные с размещением, трансфером, питанием, покупкой билетов. Хотя сама ситуация сложилась совсем не по его вине. Да, авиакомпании вернут туроператорам деньги за несостоявшиеся рейсы, но этими суммами не покрыть расходы на новые билеты: в кризисных условиях перелеты обычно резко дорожают. А ведь есть еще и те клиенты, которые отказываются от ранее забронированных туров и требуют срочно вернуть их деньги. Но деньги оператором уже отправлены зарубежным партнерам, и те тоже чаще всего не готовы спешить с возвратом — у них на фоне событий тоже непростые условия.

Туроператоры ожидают, что обстановка прояснится в ближайшую неделю. Сейчас же цены по направлениям, которые затронул кризис, упали примерно на 20%, констатирует "Арт-Тур". В Space Travel считают, что падение турпотоков в страны по соседству с конфликтующими — в ОАЭ и Египет — может достигнуть даже 45%. Однако все же не оценивают ситуацию как критическую для российского выездного туризма: спрос переместится в Турцию и Юго-Восточную Азию. В компании Fun & Sun с этим согласны: запрос в летний сезон на эти направления уравновесит рынок. К тому же вскоре на рынке могут появиться новые предложения, стимулирующие спрос и на ближневосточные курорты. Уже сейчас, по оценке Fun & Sun, хорошо бронируются некоторые курорты, например, в Азербайджане.

В целом же туроператорское сообщество констатирует, что далеко не все авиакомпании повели себя в условиях форс-мажора продуманно и достойно — кто-то просто отменил рейсы или резко поднял цены. А вот зарубежные отельеры и принимающие организации сделали все от них зависящее, чтобы клиент пострадал как можно меньше.

В итоге могу сказать, что российский турбизнес настроен, скорее, оптимистично. Думаю, это испытание выдержат в первую очередь самые опытные, самые стабильные игроки рынка. Тут важно не повторять ошибок постпандемийного периода. Мы помним, как тяжело для туроператоров шел процесс возврата средств за отмененные туры. В этой ситуации очень важна помощь, поддержка государства, и мы на нее очень рассчитываем.

Отрасль сейчас в ожидании нормализации, скорейшего окончания ближневосточного конфликта. Туризму нужен мир. И, как только он наступит, всем сразу же предстоит взяться за большую, сложную восстановительную работу. Потому что Ближневосточный регион — это место, от отдыха в котором российский турист не готов отказываться.