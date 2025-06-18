В РФПИ ответили, когда восстановится авиасообщение между США и РФ

Прямые авиарейсы между Россией и США могут возобновиться уже в этом году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив активный интерес американской стороны к восстановлению перелетов.

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По его словам, стороны ведут «очень прагматичные дискуссии» и вопрос может быть решен до конца 2025 года. РФПИ участвует в переговорном процессе: зимой и весной прошло несколько встреч с американскими представителями. Однако, несмотря на диалог, начавшийся еще в феврале, конкретных договоренностей пока нет.

Новости о возможном возобновлении авиасообщения появились спустя 2 дня после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Вашингтон отменил запланированные переговоры по нормализации работы дипмиссий.

«Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций отменена по инициативе американской стороны», – подчеркнула Мария Захарова.

Эксперты отмечают, что восстановление авиасообщения могло бы стать первым шагом к смягчению напряженности в отношениях двух стран. Однако пока переговоры остаются сложными, и их итоги будут зависеть от политической конъюнктуры.