Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург

Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов по маршруту Дубай – Санкт-Петербург до 30 июня включительно. Об этом редакции TourDom.ru рассказали туроператоры, чьи туристы должны были возвращаться в Россию на самолетах перевозчика. Эта информация подтверждается данными на сайте flydubai – ближайший вылет FZ 991 из Дубая в Пулково запланирован на 1 июля.

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Тем, кто не смог улететь из ОАЭ в Северную столицу, туроператоры за свой счет продлевают проживание в гостиницах.

Многие туркомпании, не дожидаясь возобновления полетов дубайского лоукостера, уже организуют отправку своих клиентов в Россию. В частности, Fun&Sun, «Русский Экспресс» и Anex начали вывозить их через Москву.

«По региональной программе у нас с flydubai договоренность, мы доставляем туристов в столицу и далее до места назначения внутренними рейсами», – пояснили в Anex.

В Space Travel планируют наладить вывоз клиентов из Дубая в Санкт-Петербург на прямых рейсах Emirates.

Туристы могут и самостоятельно купить билеты на рейсы других авиакомпаний, вернув деньги за неиспользованную перевозку.

«Если клиенты попросят нас об отмене авиабилетов, мы оформим вынужденный возврат», – пояснили в компании «Русский Экспресс».

Flydubai отменила вылеты в 10 аэропортов России с 13 июня на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 14-го числа перевозчик возобновил рейсы на некоторых направлениях – пассажиров стали отправлять из Дубая в Москву, Казань, Новосибирск, Минводы и Махачкалу. 15 июня в расписании авиакомпании появились вылеты в Сочи и Екатеринбург, а 18-го – в Самару и Уфу. Что касается полетов в Петербург, их сначала собирались восстановить с 17 июня, затем ограничения продлили до 20-го.

Ранее TourDom писал, что для вывоза пассажиров Air Arabia из ОАЭ в Россию туроператоры задействуют других перевозчиков.