Проблема со стыковочными рейсами на Ближнем Востоке: что делать туристам

Из-за вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стыковочные перелеты за границу через аэропорты ОАЭ, Катара и других ближневосточных стран становятся неочевидным решением для российских туристов.

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Даже беглого взгляда на онлайн-карту авиарейсов, например, на Flightradar24 достаточно, чтобы заметить огромное «белое пятно», охватывающее воздушное пространство от Израиля и Сирии до Ирака, Ирана и западных частей Афганистана и Пакистана. Самолетам приходится облетать эти страны, делая большой крюк и тратя значительно больше времени в пути. А главное – нет никакой гарантии, что в нынешней непредсказуемой ситуации очередной рейс не перенесут, а то и вовсе отменят. Пассажиры могут надолго застрять на пересадке в ближневосточном хабе.

Тем не менее у туристов остается немало альтернатив для стыковочных перелетов за границу. В том числе относительно бюджетных. Отправиться в Европу, например, можно через аэропорты Армении, Азербайджана или Грузии. Из Еревана на европейские направления выполняет рейсы лоукостер Wizz Air – на Кипр, в Италию, Болгарию, Францию, Австрию, Германию, из Кутаиси эта же авиакомпания доставит еще и в Грецию или Испанию. Обширная европейская сетка маршрутов из Баку у азербайджанского нацперевозчика AZAL. Относительно бюджетно слетать в Европу можно даже через Африку – не только с пересадкой в столице Египта, Каире, но и со стыковкой в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, из которых в Италию и Великобританию отправляются самолеты Wizz Air.

Крупный транзитный хаб – Стамбул. Через него российским туристам доступны и Европа, и страны ЮВА. Из турецких аэропортов летают и относительно бюджетные рейсы лоукостера Pegasus.

На дальних восточных направлениях огромное число маршрутов доступны с пересадками в Китае. Авиакомпании этой страны часто предлагают выгодные цены в Таиланд, Малайзию, на Филиппины, в Японию, Корею. Порой с хорошими скидками можно приобрести авиабилеты в Австралию и Новую Зеландию.

Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин поделился с порталом TourDom.ru рекомендациями пассажирам, которым привычнее пользоваться стыковочными маршрутами через крупные ближневосточные авиахабы. На пересадки в них сейчас желательно предусматривать больше времени, чем прежде. Из-за необходимости облета воздушного пространства Ирана путь из Москвы в Дубай, например, стал дольше на 1,5–2 часа, при короткой стыковке есть риск не успеть на следующий рейс. Кроме того, возможны задержки вылетов, так как авиакомпаниям приходится оперативно менять тип самолетов с узкофюзеляжных на широкофюзеляжные, способные летать на более дальние расстояния – порой это приводит к сбоям в расписании. У пассажиров в нынешней ситуации неопределенности обязательно должен быть подключен мобильный интернет, чтобы перевозчик при необходимости мог проинформировать о переносе рейса, сообщить о других существенных корректировках. Универсальный совет от специалиста всем, кто в ближайшее время отправляется на отдых за границу, – иметь с собой запас денег на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее мы писали, что турагенты стали рекомендовать туристам, отправляющимся на Мальдивы, варианты перелета из Москвы через Китай.