Иностранная авиакомпания продлила отмену рейсов в Россию

Авиакомпания Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в Россию и из нее до 30 июня включительно. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что такое решение было принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При этом вывозные рейсы иностранный авиаперевозчик выполнять продолжит, добавил Кореняко. В четверг, 19 июня, Air Arabia планирует перевезти в Россию почти 800 пассажиров.

Путешественникам, которые приобрели авиабилеты в составе туристического пакета, представитель Росавиации порекомендовал обратиться по месту покупки. Тем, кто бронировал билеты на сайте, в авиакомпании предложили получить кредитный ваучер для покупки нового билета, вернуть деньги или перенести дату перелета.

Ранее сообщалось, что тысячи российских туристов застряли в международных аэропортах без возможности вернуться домой из-за внезапного военного конфликта на Ближнем Востоке. Air Arabia, Flydubai, Emirates и Etihad отменили регулярные рейсы в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.