Семь самых невероятных мостов в мире, которые стоит увидеть

«Будет труднее, чем я думал. Но это естественно. Что может сравниться со строительством моста? Прокладывая сушу над водой, мы соединяем миры», — не правда ли, цитата из замечательного фильма «Призрак и тьма» актуальна во все времена?

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Конструкторы путепроводов ставят перед собой сложные задачи и направляют на их решение всё своё мастерство и достижения цивилизации. Самые передовые сооружения устанавливают рекорды и порой выглядят просто непередаваемо! Мы расскажем про наиболее современные и бонусом поведаем про один очень старый и прекрасный мост.

Мост из Шеньчжэня в Чжуншань

Китайцы — настоящие гении в строительстве супермасштабных и технически сложных путепроводов. Обзор открывает новейший мост Shenzhen-Zhongshan Link, который поражает изощренностью и дороговизной исполнения. Инженеры и строители Поднебесной работали над ним семь лет, а государству вся эта эпопея обошлась в 6,7 миллиарда долларов. Как говорится, очень долго и чрезвычайно дорого, однако цель того стоила. Теперь рядовые граждане, решившие отправиться из Шеньчжэня в Чжуншань тратят на дорогу полчаса вместо двух. Нас же искреннее восхищает и воодушевляет другое обстоятельство — речь идёт не просто о длинном и красивом мосте. Структура включает в себя несколько искусственных островов и подводный тоннель. Уникальное творение человеческого гения установило рекорды в многочисленных номинациях. Вот некоторые (данные yankodesign.com):

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Самый длинный пролёт морского подвесного моста из стальных коробчатых балок — длина достигает 1666 м, Самая высоко расположенная автомобильная дорога — 91 метр от уровня воды, Самый высокий пролёт среди морских мостов для кораблей Самое большое основание подвесного моста — для его создания использовано 344 тысяч кубометров бетона Самый устойчивый к штормам подвесной мост — он выдерживает скорость ветра 83,7 м/с Самый длинный восьмиполосный тоннель с движением в обе стороны — 5035 м. Пожарная безопасность в тоннеле находится под тщательным и пристальным контролем 14 роботов — они следят за состоянием кабелей и труб. Кроме того, «искусственному интеллекту» поручено фиксировать аварии и действовать сообразно ситуации.

Мост через залив Ханчжоувань

Динамичное развитие национальной автоиндустрии может натолкнуть на неверную мысль о том, что с мостами в Китае происходит плюс-минус аналогичная история. Мол, быстро и вполне эффективно. Это не совсем так. Например, путепровод через залив Ханчжоувань у восточного побережья Поднебесной обсуждали, разрабатывали и согласовывали десять лет. Окончательный вариант утвердили в 2003 году. Длительность объясняется в том числе непредвиденными моментами. Изначально планировалось, что мост будет начинаться на севере от Цзиньшаня, пригорода Шанхая, однако власти города воспротивились и проект пришлось передислоцировать на территорию провинции Чжэцзян.

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А вот что касается скорости строительства, то в этом китайцы — монстры! Предполагалось, что сооружение закончат только к 2010 году, однако процесс завершили в 2007-м и открыли 1 мая 2008 года с предварительным тестированием. Итогом многолетней деятельности стал 35,7-километровый вантовый мост, один из самых длинных в мире через водное пространство. Он рассчитан на срок службы более 100 лет и обошёлся примерно в 1,4 миллиарда долларов. Выгода для обывателей? Очевидная: дорога между Шанхаем и Нинбо сократилась более чем на 160 километров. Раньше на путь требовалось пять часов (400 километров), а теперь — три часа.

Мост Гонконг — Чжухай — Макао

Очередное подтверждение поразительной инженерной смелости китайских инженеров и архитекторов — комплекс из мостов и подводных тоннелей через дельту Жемчужной реки, связывающий Гонконг, Чжухай и Макао, крупнейшие города региона. Рядовые граждане как всегда остались в выигрыше: маршрут между Гонконгом и Чжухаем сократился с трёх часов до 30 минут.

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© Siyuwj / Wikipedia

© N509FZ / Wikipedia

Общая протяжённость — 55 километров, из которых 38 километров приходится на надводную часть. Длина расположенного между двумя искусственными островками тоннеля — 6,7 километра. Построить его было очень непростой задачей, учитывая мягкие грунты и другие специфичные внешние условия. Тоннель находится на глубине 48 метров и проектировался с учётом большого давления водных и грунтовых масс. Отметим также три секции вантовых мостов с пролётами длиной от 280 до 460 метров, чтобы не мешать судоходству, которое в этом районе весьма активное.

Мост Дугэ

Соединяющий западный и восточный берега реки Бэйпаньцзян мост мы вспомнили не случайно. Хотя, казалось бы, чем тут удивляться после упомянутых выше шедевров? Длина — всего 1 341,4 метра! При этом, Дугэ является самым высоким в мире при измерении от дорожного полотна до самой низкой точки пересекаемой преграды — 565 метров!

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© Highest Bridges

Кроме того, Дугэ интересен длиной основного пролёта — она достигает 720 метров. А вот ещё занимательный факт: это один из первых вантовых мостов в Азии, возведённый в горной местности. Он был открыт в конце 2016 года.

Виадук Мийо

Но довольно о Китае — в других уголках планеты тоже хватает поражающих воображение конструкций. Только представьте живописную, купающуюся в солнечных лучах французскую долину с уютными домиками, над которыми проходят ажурные секции путепровода общей длиной 2460 метров и с четырьмя полосами движения. Он был открыт в 2004 году, на тот момент считался самым высоким транспортным мостом на планете и установил ряд тематических мировых рекордов.

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Две его опоры самые высокие в мире (244,96 и 221,05 метра). Высота пилона вместе с одной опорой достигает 343 метра (мировой рекорд для опоры моста с пилоном). Наконец, Мийо запомнился самым высоким дорожным полотном в мире — 270 метров над землёй в самой высокой точке.

Русский мост

За разными заморскими чудесами не мудрено позабыть нашу страну с её грандиозными конструкциями. Согласитесь, это как-то несправедливо! Небольшой социологический опрос выявил, что опрошенные нами граждане никогда не слышали про Русский мост. При этом многие видели его на фотографиях и в телерепортажах. Путепровод находится во Владивостоке, проложен через пролив Босфор Восточный и соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского, что на острове Русский.

© Martin Boswell / Wikipedia

© Баяков Алексей Александрович / Wikipedia

© Баяков Алексей Александрович / Wikipedia

© Юрий Смитюк / ТАСС

© Majskij / Wikipedia

С эстетической точки зрения мост производит почти безупречное впечатление. Он одинаково прекрасен в предрассветном тумане и в ясную погоду на фоне лазурного неба. Кроме красоты может похвастаться, скажем так, техническим совершенством. Это один из самых высоких в мире путепроводов, его «рост» составляет 324 метра. Кроме того, Русский имеет едва ли не самый длинный в мире пролёт среди вантовых мостов — 1104 метра!

Мост Биксби

Современные конструкции завораживают, но если мы обратим взор в далёкое прошлое, то обнаружим не менее выдающиеся произведения инженерного искусства. Один из самых впечатляющих примеров — железобетонный арочный мост в Калифорния. Он идеально вписан в живописный рельеф местности и открывает великолепный вид на Тихий океан. Неудивительно, что Биксби — один из самых фотографируемых объектов данного типа в штате. Среди передовых высокотехнологичных сооружений он подобен старинному особняку, время над которым не властно.

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Мост был построен примерно за год — его пустили в эксплуатацию осенью 1932 года. Длина составляет 218 метров, ширина — 7,3 метра. Основной пролёт 110-метровый, то есть половина от общей протяжённости дорожного полотна находится над аркой.