Как закрытое небо над Ближним Востоком сказалось на путешествиях

Несмотря на закрытие воздушного пространства над Ближним Востоком, нижегородцы продолжают бронировать поездки в Эмираты, а цены на туры значительно снизились. Об этом сообщили эксперты туристической отрасли Нижнего Новгорода.

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Air Arabia 13 июня приостановила полеты в десять стран, включая Россию, из-за закрытия воздушного пространства над регионом. Перебои затронули около 10 тысяч российских граждан. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), всех туристов вывезут до 22 июня.

«Цены снизились, и даже есть определенный спрос», — отметил директор агентства «Москва-тур НН» Евгений Пронин в беседе с корреспондентом NewsNN.

Раньше стоимость недельного тура в Эмираты из Москвы начиналась примерно от 100 тысяч рублей, а сейчас можно найти предложения за 75-80 тысяч рублей. Пронин пояснил, что авиакомпании уже перестроили свою работу, и единственная проблема связана с отменой рейсов Air Arabia, в то время как остальные перевозчики, включая Аэрофлот, продолжают выполнять полеты.

«Никто не отказывается от туров. Единственное — рейсы переносятся или отменяются, но крупные авиакомпании, такие как Аэрофлот, выполняют свои обязательства. Те, кто ждал горящих предложений, сейчас активно спрашивают, нет ли каких-либо выгодных туров. Ждем, как ситуация будет развиваться дальше», — рассказала директор агентства «Территория отдыха» Юлия Бушуева.

В целом туроператоры продолжают работать в штатном режиме. Туры на июль также доступны для бронирования. Впрочем, как отмечает Бушуева, некоторые путешественники, которые еще не забронировали поездки, сейчас заняли выжидательную позицию — люди наблюдают, будет ли эскалация конфликта или ситуация начнет улучшаться.

Ранее около двух тысяч российских туристов оказались заблокированы в Объединенных Арабских Эмиратах вследствие закрытого воздушного пространства Ирана. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в АТОР.