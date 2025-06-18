В Казахстане туристам начали выдавать sim-карты с бесплатным интернетом

Иностранные туристы, которые въезжают в Казахстан, начали бесплатно получать sim-карты с возможностью доступа в интернет. Об этом сообщил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

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«Буквально недавно мы начали даже при въезде иностранцам давать sim-карты казахстанские, чтобы они могли подключиться <...>. С бесплатным интернетом, по-моему, 1 ГБ», — сказал он, выступая на бизнес-диалоге Россия - Казахстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дипломат отметил, что за счет этого власти республики могут в том числе понять, что интересно иностранному туристу, какие покупки он планирует совершить, и за счет этого будут улучшать сервис.

Также он отметил, что у граждан двух стран популярны взаимные поездки с туристическими целями.

«В 2024 году Россию посетили 3,5 млн наших соотечественников <...>. Это взаимный вопрос, Казахстан занимает третье место после Абхазии и Турции среди направлений, которые выбирают российские туристы», — сказал посол.

Ранее с инициативой бесплатно выдавать sim-карты иностранным туристам в Казахстане выступил министр туризма и спорта республики Ербол Мырзабосынов. Также он предлагал выдавать иностранцам шоколад как символ гостеприимства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.