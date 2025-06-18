«Туркменские авиалинии» вернули деньги пассажирам

На фоне возникших из-за вооруженного конфликта Израиля и Ирана сложностей с использованием аэропортов ближневосточных стран как пересадочных хабов для полетов за границу для туристов становятся особенно актуальными альтернативы. Одной из них долгое время служила авиагавань столицы Туркмении, через которую была возможность летать в страны ЮВА – Таиланд, Вьетнам, Малайзию. Однако с 1 июня нацперевозчик Turkmenistan Airlines в очередной, уже третий раз за последние 2 года приостановил рейсы по маршруту Ашхабад – Москва.

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18 июня на вопрос портала TourDom.ru о перспективах их возобновления в российском представительстве авиакомпании ответили кратко:

«Без комментариев».

Там пояснили, что в мае, когда выполнялись полеты по маршруту после предыдущей многомесячной паузы, ими пользовались в основном граждане Туркменистана, а также немногочисленные российские пассажиры, следующие в Туркмению. У туристов рейсы были не востребованы, так как перелетов в другие страны по единому билету с пересадкой в Ашхабаде не предполагалось. По словам представителя Turkmenistan Airlines, часть пассажиров отмененных с начала лета вылетов согласились на альтернативу – отправление в Ашхабад из Казани. Оттуда по-прежнему выполняется 4 еженедельных рейса, в казанский аэропорт в первой половине июня перевозчик организовывал бесплатные трансферы из Москвы. Тем, кого это не устраивало, авиакомпания вернула деньги за билеты – заверили в представительстве. В общей сложности речь идет о нескольких сотнях пассажиров.

Судя по тому, что туркменский перевозчик не сворачивает программу в Казань, можно сделать вывод о его заинтересованности в полетах в РФ. Однако решение о возвращении на маршруты в Москву и, возможно, в Санкт-Петербург (одно время они тоже выполнялись. – Ред.), видимо, будет приниматься в зависимости от обстановки в аэропортах. Пока в авиагаванях двух столиц план «Ковер» из-за угроз беспилотников вводится с регулярной частотой.

Ранее мы писали, что авиакомпания Red Wings ждет от властей Малайзии согласования полетов из Москвы на курортный остров Лангкави.