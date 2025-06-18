День пикника: как отдыхают на природе в разных странах мира

Одни устраивают пикники, другие едут на шашлыки. Как ни назови, но суть одна: лето — время выездов на природу, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться и, конечно же, перекусить. А 18 июня отмечается праздник всеми любимой активности — Международный день пикника.

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Как оказалось, Россия на данный момент занимает третье место среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника. На первой и второй строчках расположились Индонезия и Китай. Рейтинг составили РИА Новости, проанализировав список из следующих товаров: хлеб (500 г), сыр и ветчина (по 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (150×200 см). Да, шашлыки в набор не вошли, но исторически пикник их и не предполагал.

История пикника

Многие заблуждаются, думая, что у пикника английские корни. На самом же деле, слово происходит от популярной в XVII веке французской фразы «pique-nique», которая означала «поклевать что-то незначительное». Перекус для охотников или лёгкий ужин в поле для крестьян — очень быстро «поклевать что-то незначительное» стало относиться к трапезе именно на свежем воздухе.

А облагородили процесс как раз британцы в XVIII веке: а чем ещё заняться аристократам? Правильно: собрать всех своих многочисленных родственников, друзей, слуг (куда же без них) и выбраться на природу. Заранее заготавливали меню строго по списку из 35 позиций: там и сэндвичи с ветчиной были, и холодная говядина, и пироги с голубями, и… никакого шашлыка! Во время пикников еду было не принято подогревать.

Традиции чопорные англичане нарушать не любили и даже сформулировали свод правил организации подобных увеселительных мероприятий. Клетчатые пледы и эстетичные корзинки являлись абсолютным мастхэвом (впрочем, как и сейчас). А развлекали себя господа не только разговорами, но и игрой на музыкальных инструментах, и театрализованными постановками. Такой вот опен-эйр на стародавний манер.

Пикники в разных странах мира

В Америке устраивать пикники начали после колонизации. Аристократический вайб туда, правда, так и не долетел через океан из Европы. А потому американские посиделки на природе — это мероприятия, которые лишены пафоса, но наполнены душевностью и теплотой (горячее барбекю заказывали?). В Австралии, кстати, тоже любят гриль-пати: и если старинное европейское меню могло бы удивить наших современников пирогами с голубятиной, то австралийцы на решётке обжаривают кое-что поэкзотичнее — мясо кенгуру или опоссума.

В азиатских странах вроде Таиланда, Китая и Бали тоже любят шашлыки — в мини-формате и на деревянных шпажках. В Германии жарят, как несложно догадаться, колбаски. А в Скандинавии обязательная составляющая пикника — селёдка. Чай-мате распивают, лёжа на лужайке, аргентинцы, а турки закусывают кебабом, возлежа на подушках. Но, кажется, максимальная эстетика наблюдается в Японии: самый популярный сезон для пикников у местных жителей — это период цветения сакуры.

Пикники в России

У нас одно из первых упоминаний о пикнике относится к 1776 году, когда Гавриил Державин воспел отдых на природе в своём стихотворении «Пикники». Но по-настоящему модными подобные мероприятия стали лишь в конце XIX века. Российское дворянство по достоинству оценило изысканный характер английских пикников. А потом случилась революция. Встречи на природе как вид отдыха забылись и вернулись в советские времена уже в другом — более расслабленном — формате с горячими блюдами. Да, наступила эпоха шашлыков! Однако никто не мешает нам сейчас устроить «холодный» пикник, как это было принято изначально. Главное, чтобы погода не подкачала!