Туристы с билетами Air Arabia просят вернуть их в Россию

Российские туристы, застрявшие в ОАЭ, жалуются в Росавиацию, что их отправление домой на рейсах Air Arabia задерживается.

© РИА Новости

«Мы ждем вылета в Москву с 14 июня. Сначала пообещали вывезти нас через Ташкент 20-го. Но сегодня пришло сообщение, что рейс перенесли на 23-е. Что мы должны тут делать 10 дней? Покупаем билеты на поезд, а потом сдаем и берем другие», – пишут туристы в комментариях в тг-канале представителя Росавиации.

Туристы готовы лететь в Россию в любой город и добираться на перекладных:

«Пассажиров из Казани, Самары и Уфы "Эйр Арабия" домой не забирает. Мы с младенцем просим отправить нас в Москву или хотя бы в Екатеринбург».

В результате задержек у туристов пропадают билеты из Москвы домой, кроме того, многие не рассчитывали бюджет на дополнительные дни в Эмиратах: «в отеле хоть и кормят, но есть другие потребности».

Air Arabia начала вывозить туристов из Шарджи в Россию с 16 июня. Перевозчик выполняет по два ежедневных рейса в Москву с посадкой в Ташкенте и по одному – в Екатеринбург. По данным онлайн-табло, сегодня также запланированы три вылета, эти же рейсы стоят в расписании и на завтра.

Однако в туроператорских компаниях считают, что ситуация сложная: вывозные мощности Air Arabia недостаточны, авиакомпания просто не успевает доставить в Россию всех, кто нуждается в вылете.

«Перевозчик выделяет нам квоту мест, мы даем список пассажиров, – рассказали редакции в одном из туроператоров. – Но дело в том, что у авиакомпании нет широкофюзеляжных бортов, им потребовалось время для согласования альтернативных маршрутов вывоза. В результате отправляет людей с опозданием».

По оценкам специалистов, в Эмиратах по состоянию на сегодня остаются порядка 1 тыс. россиян, улетевших в страну по турпакетам с перевозкой Air Arabia. Представители авиакомпании сообщили туроператорам, что до 22 июня туристов вернут в Россию.

Параллельно туроператоры привлекают других перевозчиков. В частности, в Fun&Sun сообщили, что отправляют клиентов на рейсах flydubai и Emirates.

«Часть наших туристов Air Arabia планирует вывезти 19 июня, – рассказали в "Русском Экспрессе". – Но также сажаем клиентов и на рейсы других авиакомпаний. Например, на Gulf Air 18-го и 19-го числа. Дальше ждем новую информацию от Air Arabia».

Anex отправляет туристов на рейсах «Аэрофлота».

«Поскольку Air Arabia не работала в праздничные дни и не выходила на контакт, мы приняли решение приобрести авиабилеты самостоятельно, – рассказала замдиректора туроператора Яна Муромова. – В воскресенье перевозчик предложил доставить пассажиров в Стамбул 16 июня. Но, во-первых, мы уже к этому времени выбрали альтернативу, во-вторых, билеты из Турции дорогие».

Все клиенты Anex вернутся в Россию из ОАЭ до 19 июня.

Авиакомпании flydubai, которая начала вывоз туристов раньше, удалось отправить почти всех пассажиров в Россию.

«У нас осталось 35 человек, все они расселены в отелях за наш счет, ожидают рейсов», – сообщили в Space Travel.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания Air Arabia согласовала туркомпаниям возврат по неиспользованным билетам в составе турпакетов. Пассажиры, купившие билеты самостоятельно, также получат деньги за отмененные рейсы.