Какие города нужно включить в полетную программу РФ с Таиландом

Расширение Россией полетной программы с Таиландом полезно было бы сделать за счет таких городов, как Казань, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и Благовещенск. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

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«Полетная программа в Таиланд является достаточно обширной. Однако, естественно, будет полезным ее расширение с включением таких городов, как Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Благовещенск, где проживают большое количество потенциальных путешественников в Таиланд. Есть смысл подумать над рейсами с посадкой в городе Сураттхани, международный аэропорт которого является отправной точкой для путешествий на острова Самуи, Пханган и Тао. На Самуи есть свой аэропорт, принадлежащий компании Bangkok Airways, но его технические характеристики не позволяют принимать широкофюзеляжные самолеты. Любое расширение полетной программы из Российской Федерации - это благо для рядового туриста. Предложений становится больше, увеличивается вариативность направлений, стоимость поездок снижается, что только сделает Таиланд еще более привлекательным направлением», — сказал он.

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун ранее заявила, что национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways видит высокий спрос со стороны России на возобновление прямых рейсов, прерванных в связи с наступлением пандемии коронавируса. Однако, продолжая рассматривать этот вопрос, авиакомпания сталкивается с дефицитом авиапарка после завершения пандемии, отметила она.

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Петербургского международного экономического форума, что Россия работает над расширением полетной программы с Китаем, Вьетнамом и Таиландом.