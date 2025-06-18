Российские туристы жалуются на работу зарубежных авиакомпаний в ходе ближневосточного кризиса, в частности, Air Arabia и Flydubai отказывают в посадке транзитным пассажирам и не информируют клиентов о статусе рейсов своевременно. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний в ходе ближневосточного кризиса. В Росавиации провели совещание после получения сообщений о сбоях в работе ближневосточных авиаперевозчиков. По данным источников "Вестника АТОР", перевозчики Air Arabia и Flydubai отказывают в посадке транзитным пассажирам и не информируют клиентов о статусе рейсов своевременно. Туроператоры несут убытки», — говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Однако 16 июня авиакомпания начала вывозные рейсы из ОАЭ для российских туристов, оставшихся там из-за перебоев в авиасообщении.

«В ведомстве заявили, что разберут действия Air Arabia отдельно с авиационными властями ОАЭ, так как авиакомпания отменила почти все рейсы в Россию и допустила сбои в обслуживании пассажиров», — отметили в ассоциации.

По данным экспертов туротрасли, от отмен, переносов и задержек рейсов пострадали сотни пассажиров двух авиакомпаний. Основной вопрос, который сохраняется у турбизнеса и пассажиров - это возврат средств за отмененные рейсы. Порядок работы указанных авиакомпаний с туроператорами по этому вопросу в настоящее время не установлен.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.