Россияне третий месяц подряд ставят рекорды в Японии

Количество российских туристов в Японии продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды. Согласно последним данным Японской национальной турорганизации, в мае 2025 года страну посетили 19,2 тыс. россиян, что на 139,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот результат стал историческим максимумом для мая.

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Основными факторами такого роста эксперты называют удачное сочетание длинных майских праздников, увеличивающуюся популярность круизных маршрутов и расширение стыковочных программ через КНР. Китайские авиакомпании активно предлагают россиянам выгодные тарифы, делая поездки в Японию более доступными.

Динамика роста российского турпотока впечатляет – март и апрель 2025 года уже дважды обновляли месячные рекорды по количеству туристов из России. С начала года Японию посетили 71,8 тыс. российских граждан, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024-го.

Примечательно, что Россия демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех государств. Ближайшие конкуренты – страны Ближнего Востока – показали рост всего на 65,6%, что значительно уступает российским туристам.

Существенную роль в туристическом буме сыграло упрощение визового режима. Если еще несколько лет назад получение японской визы представляло собой сложную процедуру, то сейчас оформить разрешение можно с минимальным пакетом документов, к тому же полностью бесплатно.