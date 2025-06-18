Emirates готова вернуть деньги за некоторые билеты в ОАЭ

В связи с закрытием воздушного пространства в ряде ближневосточных стран авиакомпания Emirates временно вносит изменения в график полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай и обратно. Обновленное расписание будет действовать с 19 по 30 июня 2025 года включительно, говорится в рассылке клиентам.

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В частности, пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию непосредственно в авиакомпании. При этом перевозчик разрешает единоразово переоформить билет без доплат либо получить полный возврат средств.

В указанный период рейсы авиакомпании по маршруту Москва – Дубай – Москва будут выполняться ежедневно: EK130 запланирован на 10:15, EK134 – 18:15, EK135 – 00:45. Из Петербурга – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, рейс EK176 пока будет отправляться в 00:35.

Что касается других арабских авиакомпаний, Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию минимум до 20 июня. Вывозные будут выполняться по графику. Но с одним ограничением. На них не пускают пассажиров со стыковочными билетами через Шарджу и Абу-Даби в РФ. Им рекомендовано ожидать дополнительных уведомлений.

Кроме того, flydubai 13 и 14 июня отменила 22 рейса в Дубай из 10 аэропортов России. Позже авиакомпания сообщила о возобновлении полетов на некоторых направлениях. В частности, пассажиров стали отправлять из ОАЭ в Москву, Казань, Махачкалу, Минводы и Новосибирск.