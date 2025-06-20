Россияне побывали в Токио и описали город словами «абсурдная чистота»

Российские туристы побывали в Токио, Япония, и рассказали об особенностях города, которые вызывают культурный шок у иностранцев. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

© Лента.ру

«Абсурдная чистота. На улицах почти нет мусорных баков, но при этом нет и мусора», — такими словами описали они свои впечатления.

Как объяснили авторы, японцы не едят на ходу, а использованную упаковку забирают домой, где стоят раздельные урны.

Кроме того, гостей Токио удивляет японский этикет. Например, у них не принято оставлять чаевые, поскольку качество услуг считается базовой нормой, а не предметом торга.

Российские туристы третий месяц подряд ставят рекорды в Японии

Также японцы здороваются легким поклоном, а не рукопожатием, и ведут себя очень спокойно в очередях.

«Даже в час пик на станции Синдзюку (самой загруженной в мире) толпа движется как отлаженный механизм», — добавили блогеры.

Ранее россияне поставили исторический рекорд по визитам в Японию. В мае 2025 года число туристов выросло на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.