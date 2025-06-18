Турэксперт рассказал, где можно провести отпуск вместо Дубая

Российские туристы могут отдохнуть в Египте, Турции или Кубе вместо Дубая на фоне массовой отмены рейсов, рассказала турэксперт Наталья Ансталь.

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По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке уже привел к тому, что туристы выбирают другие направления.

Эксперт отметила, что Египет можно рассмотреть именно по погодным условиям, поскольку климат будет похож на ОАЭ. Египет находится близко к зоне конфликта, но можно отправиться Хургаду, так как это материковая часть, находящаяся «в достаточно серьезном отдалении» от боевых действий.

В качестве альтернативы Ансталь предлагает рассмотреть Турцию, но подчеркивает, что на этом туристическом направлении нет такой популярности, как раньше.

«Конечно же, это Турция, хоть она сейчас и не в такой бешеной популярности, как было раньше, потому что турки задирают ценник. И качество, по моим последним наблюдениям, не слишком улучшается, но Турцию тоже можно рассматривать», — передает News.ru слова эксперта.

Несмотря на несезон, можно отдохнуть на Кубе, при этом Ансталь добавила, что цены сейчас гораздо ниже, чем обычно. При наличии у туриста шенгенской визы можно отправить на летний отдых в Европу, например в Испанию или Италию.

Из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном, российские и зарубежные авиакомпании корректируют расписание и меняют маршруты. Около 10 тысяч россиян столкнулись с перебоями авиарейсов в ОАЭ. Компания Air Arabia запустила вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ.