Из Хабаровска запустили прямые рейсы во Вьетнам

Аэропорт Хабаровска встретил первый рейс вьетнамской авиакомпании Vietjet Air по новому маршруту из Нячанга. Курорт, известный своими протяженными песчаными пляжами и теплым морем, стал еще доступнее для дальневосточных туристов.

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Для путешественников из Дальнего Востока разработаны разнообразные турпакеты с различными вариантами размещения. Можно выбрать современные гостиницы в непосредственной близости от морского побережья и оживленной набережной Нячанга.

Для тех, кто предпочитает уединенный отдых, предлагаются комфортабельные отели, расположенные в живописных садах вдали от городского шума, многие из которых имеют собственные оборудованные пляжи.

Перелет занимает около 8 часов с технической получасовой остановкой в Ханое. Самолеты будут вылетать из Хабаровска каждую среду и субботу в 10:40 утра.

Кроме того, Нячанг служит удобной отправной точкой для дальнейших путешествий по Вьетнаму и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Туристы могут без труда продолжить свой маршрут в такие популярные направления, как Ханой, Хошимин, Дананг или остров Фукуок.

Ранее «ФедералПресс» писал, что частная узбекская авиакомпания анонсировала запуск еженедельных рейсов из Самарканда в Хабаровск, начиная с 27 июня.