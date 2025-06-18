Россиянка описала поездку на Шри-Ланку фразой «в номере был десятисантиметровый скорпион»

Российская туристка побывала на Шри-Ланке и пожаловалась на большое количество насекомых в отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница издания рассказала, что они с мужем поселились в отеле Thambapanni Retreat, расположенном в джунглях на курорте Унаватуна. В целом это место россиянке понравилось, но некоторые моменты ее смутили.

«Я далеко не первый раз в Азии, но только здесь нам встретилось столько живности, что я абсолютно расхотела когда-либо жить в отеле в джунглях. Например, у нас в номере был живой десятисантиметровый скорпион», — такими фразами описала свой опыт туристка.

Отдыхающие летом на Шри-Ланке россияне оказались в полупустых отелях

В другие дни путешественница заметила скорпиона на дне их бассейна, огромного паука на внешней стороне номера и проползавшую мимо веранды полутораметровую змею.

Россиянку также удивило, что в номерах отелей вместо окон поставили деревянные ставни.

«То есть, стекол не было вообще! На Шри-Ланке жарко, кондиционер работает без остановки, а открыть окно и впустить солнечный свет невозможно», — поразилась автор отзыва.

Ранее другая российская туристка побывала на Шри-Ланке и была разочарована поведением местных жителей и отдыхающих там соотечественников. Она назвала их «пьяным молодым хамлом».