Составлен рейтинг лучших отелей Абхазии

Путевки в Абхазию всегда связаны с выбором лучших мест проживания. Не важно, Гагра, Новый Афон или Пицунда станут местом летних каникул. Всем туристам хочется, чтобы гостиница была на берегу (в идеале — первая линия), пляж чистый, двор с бассейном, а из окон открывался лучший вид на Черное море или завораживающие пейзажи Кавказа. Но главное — все это реально найти.

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В этой статье мы составим свой рейтинг лучших отелей в Абхазии, где сможет недорого отдохнуть семья с детьми, компания молодежи или взрослая пара. Мы учли местоположение, шанс на систему «все включено» и другие ключевые критерии.

Garden Resort Gagra 4*, Гагра

Открывает рейтинг абхазская суперзвезда — Garden Resort Gagra, занявший огромную парковую зону по пути из Цандрипша в Старую Гагру. 117 номеров от стандарта до люксовых сьютов с видом на море работают круглый год, независимо от сезона. Спуск к собственному пляжу организован на лифте, никаких опасных переходов. На территории много спортивных площадок, есть даже светомузыкальный фонтан.

Гордость Garden Resort Gagra — просторная зона СПА-центра, у которой появился собственный бренд Thalasso Bretagne. Раздельные залы для мужчин и женщин, несколько видов массажа и омолаживающих процедур, и все это не покидая территории отеля. Для детей от 4 до 12 лет работает образовательный клуб и безопасный бассейн с подогреваемой водой, а напротив — игровая площадка.

Лазурный Берег (бывш. Цандрипш), Цандрипш

Когда-то заслуживший сотни почетных наград курортный поселок Цандрипш теперь получил огромный современный отель под названием Лазурный Берег. Жилой корпус 2023 года постройки на 240 номеров соответствует всем требованиям комфорта. Удобное расположение в двух шагах от пляжа дарит фирменную атмосферу юга.

Выбирают Лазурный Берег компании молодежи и семьи с маленькими детьми. На территории нет ничего лишнего — номера оформлены лаконично, общая обеденная зона напоминает студенческую столовую, но с дизайнерской мебелью. Во дворе — два просторных бассейна разной глубины, один из которых оснащен системой подогрева воды. Для маленьких гостей предусмотрены развлечения в мини-клубе и увлекательная детская анимация.

Европа, Новая Гагра

Отель Европа в районе Новой Гагры удивляет одним своим видом. Построенный в стиле ступенчатого зиккурата он напоминает о лучших турецких сетевиках. Сейчас в двух корпусах 450 номеров, но обзоры намекают на будущие расширения. Это один из немногих отелей с полным пакетом All Inclusive питания и обслуживания.

Расположена Европа возле одного из знаковых мест курорта — раскрученного туристическими блогерами пляжа Дельфин. В шаговой доступности гагрский рынок, так что без продуктов точно не останетесь. Общий бассейн с подогревом на территории — еще и развлекательная площадка с аниматорами и прочим увеселением.

Пансионат Литфонд, Пицунда

Если ищете хороший отель в Абхазии с детьми, стоит присмотреться к классическому размещению. Пансионат Литфонд в Пицунде — это почти 300 номеров в едином многоэтажном корпусе и двух небольших, куда как раз удобно заезжать всей семьей. Несмотря на солидный возраст (построен в 1951 году), здание регулярно обновляют, а после недавней реновации оно вовсе выглядит по-современному. Летними вечерами проходят яркие шоу-программы и зажигательные пляжные дискотеки. Детьми занимаются профессиональные аниматоры.

Единственный нюанс проживания здесь — большой поток туристов, кто приезжает не только искупаться в море, но и поправить здоровье. Все же Литфонд — в первую очередь, санаторий полного цикла. Лечат все — от печени до сосудов головного мозга. Кстати, выход к пляжу оформлен очень хорошо — побережье песчано-галечное, есть вся курортная инфраструктура. Для детей — отдельная безопасная зона купания.

Санаторий Самшитовая Роща, Пицунда

В отличие от других абхазских здравниц, созданных в глубокие советские годы, Самшитовая Роща — относительно молодой санаторий, его построили в 1990-м. Теперь это одно из лучших мест для экотуризма во всей республике, ведь жилые корпуса примыкают к парку на берегу моря, даря бесценный чистейший воздух.

Другая сторона путевок тоже очевидна — это санаторно-курортный формат широкого профиля. В Самшитовую Рощу едут на детокс-терапию, реабилитацию после заболеваний дыхательных путей и т.д. Есть отдельные бьюти-направления, мужское здоровье, но главное — формат лечения «мать и дитя», редкий для Абхазии.

Жемчужина отель стандарт, Гудаута

Гудаутская Жемчужина — один из самых доступных вариантов размещения, если ищете небольшой отель семейного формата в паре шагов от пляжа. Внешне он напоминает малоэтажный жилой дом с широкими балконами. Внутри — классический интерьер «трешки» — без излишеств, но есть все необходимое для гостя.

Визитная карточка Жемчужины — рядом всего пара отелей, а буквально напротив парк Гуда и Ута, любимое место для прогулок. Формально своего пляжа нет, но к нему ведет благоустроенный променад. Побережье благоустроенное — несколько рядов навесов от солнца, все лето работает волейбольная площадка и прокат велосипедов, самокатов, сапов.

Националь, Гудаута

Националь в Гудауте разрывает все стереотипы о «среднем» абхазском размещении. По факту, это редкий для республики пример бутик-отеля на 24 номера, которые оформлены с намеком на хай-тек. Да, до побережья придется прогуляться, зато вам гарантируют комфорт и спокойную ночь без дискотеки под окном.

Номера в Национале напоминают квартиру-студию с видом на сад. Оформление в приглушенных серых тонах, мебели хватает — двуспальная кровать и мягкое кресло будут точно. У дальней стены организован стол с чайником. Санузел с современной европейской сантехникой. При желании можно выбрать раздельные кровати.

Солнечный Берег, Сухум

Сухумский Солнечный Берег — если не самый лучший отель в Абхазии, то по крайней мере его можно считать одной из удачных реноваций. Сейчас его включают в топ бюджетных гостиниц республики. Жилой корпус почти на 200 номеров находится на улице Акиртава в озелененной зоне. В шаговой доступности — руины замка Баграта, обязательная остановка обзорных экскурсий по Сухуму.

Пляж от отеля Солнечный Берег в 150 метрах, это классическое абхазское побережье из мелкой гальки. За инфраструктуру отвечают соседние гостиницы, поэтому бесплатный только вход, все остальное за указанный на ценнике тариф. Сюда ведет уютная самшитовая аллея с целым скульптурным парком с изящными фонтанами — излюбленное место для атмосферных фото. Отдельной детской зоны нет, учитывайте перед бронированием.

Azanta, Новый Афон

Азанта в Новом Афоне — один из современных мини-отелей, подходящий для туристов с детьми или долгих деловых командировок. Он открылся в 2023 году, но уже снискал славу среди гостей. 16 номеров в двух минутах ходьбы от центрального пляжа, но главное — территория примыкает к запруде Лебединого озера.

Что интересно, в годы СССР главное здание отеля Azanta было типовым грузинским рестораном «Аджария», который ждала полная реновация. Теперь внутри номера с заявленной делюкс категорией, с балконами и ежедневной уборкой. Есть стабильный Wi-Fi на всей территории, включая лобби и променад на берегах озера.

Вилла Сова, Новый Афон

Появившийся в 2015 году на новоафонском побережье гостевой дом Вилла Сова стал одним из самых оригинальных отелей Абхазии. Похожее на сказочный домик красочное здание расположилось в шаговой доступности от пляжа, а с его балконов открываются головокружительные виды на Черное море и окрестности курорта.

Вилла Сова старается удовлетворить любой запрос туриста. Сюда можно заселяться одному (есть номера с односпальными кроватями), семьей, а любители роскоши получают арт-люксы с эффектным дизайном интерьера и отсылками на итальянское ретро. У каждого из таких номеров индивидуальное оформление.

Boutique Hotel Apsuana Rose 4*, Гагра

Довольно редкий бутиковый формат предлагает Boutique Hotel Apsuana Rose — крепкая «четверка» в бойком районе Гагры напротив городского стадиона. 30 номеров, «упакованных» в стильном пятиэтажном корпусе достойны фотосессий, или даже съёмок фильма. У каждого свой характер в стиле индустриального лофта.

На цокольном этаже расположился ресторан со штатным шеф-поваром (в проживание включены завтрак и ужин), а последний пятый отдан под СПА-центр. Для женщин здесь все лето работает кабинет косметолога, хаммам, комната ароматерапии, зал для йоги и китайской гимнастики цигун. Детей развлекает штат аниматоров.

Дом Отдыха Им. Челюскинцев, Гагра

Отели в Гагре, Абхазия, включают в себя знаменитые дома отдыха, которые вызывают самые теплые воспоминания и ассоциируются с атмосферой настоящего советского курорта. Челюскинцы — приятное исключение из правил, ведь построили его только в 2017 году. Он стал одной из первых успешных гостиниц Новой Гагры, открывая неожиданные грани курорта. Внутри уютно и современно, а вокруг — дизайнерский ландшафтный парк.

Дом Отдыха Им. Челюскинцев может похвастаться пляжем в 20 метрах от жилых корпусов — гагрская галечная «классика» с рядами шезлонгов. В трех зданиях всего 167 номеров, лишнего шума не будет даже посреди лета. Постояльцы в отзывах упоминают питание — оно тут трехразовое с включением шведского стола. Хороший выбор для тех, кто не планируем много ездить по республике.

Máre Афон, Новый Афон

Новенький, открывшийся в 2024 году отель Mare в Новом Афоне — фактически бутиковая гостиница на 35 номеров в современном европейском стиле. Расположена она на лакомом кусочке курортного побережья, в районе Лебединого озера. Отсюда до морского пляжа всего 100 метров, все достопримечательности в шаговой доступности.

Внутри Mare — уютные номера в сдержанном пастельном оформлении, акцент на натуральных материалах отделки. Сдержанность дизайна — визитная карточка места, которое успело заработать немало лестных отзывов. В парке напротив каждый вечер устраивают дискотеку под открытым небом — танцам все возрасты покорны.

Amra Park-Hotel & Spa 5*, Гагра

Корпуса реконструированного санатория им. XVII Партсъезда теперь стали настоящим дворцом. Внутри — 239 номеров, оформленных с отсылками к роскошному сталинскому ампиру, но уже на современный туристический лад.

За СПА-услуги Amra Park-Hotel отвечает новейший корпус, включая крытый бассейн под футуристическим полигональным куполом из стекла. Для прекрасных дам есть каталог, куда входят массажи, ароматерапии и цикл омолаживающих процедур. В термальной зоне — хаммам и финская сауна. С 2018 года при отеле работает авторизованный медицинский центр санаторного формата.

Нарт Park Spa Hotel 4*, Гагра

Завершает подборку Нарт Park Spa Hotel — ближайший сосед Амры и настоящее украшение курортного района Старой Гагры. В пяти корпусах для постояльцев оборудованы 250 номеров с дизайном, вдохновленным абхазским народным творчеством. Для детей — игровая комната с аниматорами и кондитерская.

Работает при Нарт Park Spa Hotel и свой СПА-комплекс, процедуры которого посвящены омоложению организма и красоте. Есть залы гидротерапии, фитобочка, отдельный бассейн на выходе их хаммама и кабинет косметолога. За фитнес-центром закреплены лицензированные инструкторы, включая тренеров по йоге и аэробике.