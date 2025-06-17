Россиянам посоветовали летать на Мальдивы через Китай: во сколько это обойдется

Турагенты стали рекомендовать своим клиентам перелеты на Мальдивы из Москвы, альтернативные стыковочным рейсам через аэропорты ОАЭ. Дело в том, что многие туристы сейчас пересматривают изначальные планы отдыха на Мальдивском архипелаге: они не хотят рисковать возможными отменами вылетов, опасаются застрять на курортах из-за вероятных сложностей с возвращением в Россию в запланированные даты.

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«Ориентирую своих туристов выбирать рейсы на Мальдивы с пересадками в Китае. Считаю, что это лучший вариант – надежный, как швейцарские часы», – написал в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» турагент из Москвы Анатолий Кременецкий.

С ним согласны и другие участники обсуждения:

«Через Китай – топ! И вылетов много, и дешевле», «Да, у китайских авиакомпаний самые адекватные предложения».

Маршрут из Москвы на Мале есть, например, у China Eastern Airlines. Билеты на рейс туда в субботу, 21 июня, обратно – через 10 дней, 1 июля, можно купить за 63 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие билетов и цены, актуальные по состоянию на 17:00 17 июня. – Ред.).

Время перелета в каждую сторону – чуть более 20 часов, пересадки в шанхайском аэропорту Пудун – 4 часа на пути на Мальдивы и 4,5 – на обратном. А за 66 тыс. руб. можно выбрать и вариант с более короткой стыковкой – от 2 часа 15 минут.

Из Москвы в Мале ежедневно отправляются прямые рейсы «Аэрофлота», но они существенно дороже. На те же даты с 21 июня по 1 июля места по тарифу «эконом оптимум» (с багажом) обойдутся в 95,1 тыс. руб., только с ручной кладью – в 81 тыс. руб.

В одной из туроператорских компаний, предлагающей GDS-туры на Мальдивы (билеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.), порталу TourDom.ru еще несколько месяцев назад рассказывали, что стыковочный маршрут через Китай пользуется все большим спросом. Его выбирают экономные туристы, а летом, когда на Мальдивах низкий сезон и многие отели дают скидки, такой клиентуры достаточно много. Как видим, сейчас, на фоне израильско-иранской войны, тема становится только более актуальной еще и по соображениям надежности перелета. Впрочем, надо иметь в виду, что отмены и переносы рейсов бывают и у китайских перевозчиков.

Ранее мы писали, что туристы стали просить у туркомпаний скидки на туры из-за конфликта на Ближнем Востоке.