Как туристы могут вернуть деньги за отмененные рейсы Air Arabia

У пассажиров Air Arabia возникают вопросы, как вернуть деньги за несостоявшийся рейс. Авиакомпания отменила вылеты в Россию до 20 июня включительно. Некоторые туристы пишут, что им перевозчик предложил только перебронировать билет на новые даты или оформить ваучер сроком действия один год. Однако на самом деле вернуть деньги за билеты Air Arabia можно.

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«Сегодня получила чек на возврат, – рассказала туристка в тг-канале “Крыша ТурДома”. – Написала на почту, через полчаса пришел ответ, что деньги поступят на карту в течение 14 дней, срок зависит от банка».

Те, кто покупал билеты на официальном сайте перевозчика, могут заполнить специальную форму для переноса вылета или отмены бронирования. В последнем случае есть выбор – вернуть деньги или получить ваучер. Возможность монетарного возврата, по словам инсайдеров, появилась у перевозчика совсем недавно: ранее, в «мирное время», в случае отмены рейса пассажирам выдавали ваучеры.

Деньги за несостоявшиеся вылеты могут получить и пассажиры, покупавшие билеты у агентов авиакомпании на специализированных сервисах. Для этого нужно обратиться по месту их приобретения.

В компании «Мой агент» редакции TourDom подтвердили, что возврат за отмененные рейсы Air Arabia клиентам производится по желанию на кредитный ваучер или в монетарном виде, доступен также перенос даты вылета на срок до 5 дней.

Что касается туров с перевозкой Air Arabia, то, по нашим данным, авиакомпания согласовала туркомпаниям возврат по неиспользованным рейсам. Он оформляется у туроператора – составить заявление поможет турагент, у которого приобретался тур.

Ранее TourDom писал, что Air Arabia начала вывоз российских туристов из Шарджи.