Чем российским туристам так полюбился Китай

Российские туристы все чаще выбирают Китай, но предпочитают пляжный отдых и шопинг, игнорируя богатое культурное наследие страны.

По данным экспертов, основной поток российских туристов направлен на юг Китая: Хайнань, Гуанчжоу, Шанхай.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отмечает, что Пекин, несмотря на рост турпотока (+83% за 5 месяцев 2025 года), остается менее популярным — сюда едут в основном ради экскурсий.

«Те, кому нужен пляж, летят на Хайнань, а те, кому нужно лечение, посещают здравницы. Бизнес-туризм в основном в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу», — рассказал эксперт в беседе с НСН.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что россияне зря игнорируют исторические маршруты:

«Китай находится в топе стран по количеству объектов культурного наследия. У него огромное число интересных исторических мест. Это касается и классических маршрутов (Пекин, Шанхай, Сучжоу), и поездок в другие китайские провинции. В России эти направления недооценены. Сейчас стало больше предложений, подешевели перелеты, куда проще с визами, а где-то они и вовсе не нужны», - отметил он.

По его словам, китайский туризм для России — это тренд «всерьез и надолго», но пока он остается однобоким. При этом поездки он посоветовал выбирать через туроператоров, потому что существует множество особенностей самой страны.

Ранее сообщалось, что туристический авиарейс свяжет китайский Датун и Москву.