Израиль решил продлить визы всем находящимся в стране иностранцам

Израиль решил продлить визы всем иностранцам, законно находящимся в стране по состоянию на 12 июня. Об этом сообщается на сайте Управления народонаселения и миграции этой страны Ближнего Востока.

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Уточняется, что такие граждане зарубежных государств могут оставаться в Израиле до 30 сентября. Визы продлят автоматически, посещать никакие госучреждения для этого не нужно.

Ранее сообщалось, что граждане Израиля и Ирана массово летят в Россию на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Большая часть переходящих границу в аэропорту — живущие в этих странах россияне с двойным или множественным гражданством.