Во сколько обойдется отдых в Апулии и что там посмотреть

Прелесть Апулии в том, что здесь можно быстро переключиться с одного отдыха на другой: устали от архитектурных прогулок по городу — вот вам пляж; накупались и загорели — спускайтесь в пещеру. Природа поработала тут на славу, превратив регион в один из самых живописных в Италии. Однако люди тоже не отставали и провернули в свое время такую авантюру, что город Бари до сих пор остается центром паломничества христиан со всего мира.

В 2024 году россияне подали свыше 606,6 тысячи заявлений на шенгенскую визу (+16,5% к 2023 году), приводят данные ежегодного отчета Еврокомиссии в АТОР. В топ-5 по количеству поданных заявлений вошли столичные консульства Италии, Франции, Испании, Греции и Германии. Лидером по количеству обращений стало консульство Италии в Москве (142,2 тысячи заявлений). При этом 76% выданных россиянам виз оказались многократными, а доля отказов составила всего 4,3% против 5,4% в 2023 году.

Апулия расположена на Юго-Востоке Италии и омывается Адриатическим и Ионическим морями. С доисторических времен эти земли были заселены племенами, в том числе апулами. В III-II веках до нашей эры сюда приплыли древние греки и осели на несколько столетий, вплоть до новых времен, пока их не выгнали римляне. В этот период здесь были построены дороги, соединившие столицу Бари с другими регионами. С VI века нашей эры эта территория стала относиться к владениям Восточной Римской империи.

Но такое положение дел устраивало далеко не всех, поэтому город постоянно подвергался атакам. В 841 году он перешел под власть сарацинов. За 30 лет своего правления они превратили Бари в торговую империю и наладили связи с Сирией и Египтом. Потом город еще несколько раз менял хозяев, пока в 1071 году его не захватили норманны во главе с королем Робертом Гвискаром. И тут случилось страшное: завоеватель в качестве резиденции выбрал Салерно, а Бари оказался не у дел с риском потерять политическую силу и торговые связи. Местной элите и духовенству надо было срочно что-то предпринять.

Поразмыслив, они пришли к выводу, что уравновесить потерю главенствующей роли города может только какая-нибудь религиозная реликвия. Стали перебирать имена святых и почти сразу вспомнили о святителе Николае. В те времена это уже был святой номер один у христиан, поэтому присутствие его мощей в Бари гарантировало бы многочисленные паломничества. Тело Святого Николая покоилось в городе Мира в Ликии, в которой уже господствовали турки, так что вывоз мощей святого, как прикинули предприимчивые люди, это уже и не кража вовсе, а спасение. На руку оказалось и расположение Миры: морской путь был хорошо известен, по нему несколько веков ходили корабли из Бари в Сирию, так что не понадобилось даже снаряжать экспедицию, обошлись торговым судном. Дело выгорело. Более того, проект оказался настолько успешным, что за счет религиозного туризма казна города пополняется до сих пор.

Русский архитектор

Сегодня базилика Святого Николая, в которой хранятся его мощи, является главной достопримечательностью Бари. Находится она на территории Старого города. Строительство храма началось в 1087 году, как только апулийским мореплавателям удалось вывезти реликвию из Миры. Привезенные мощи хранились сначала в крипте. В базилику их перенесли только в 1197 году, когда ее наконец достроили.

Однако в Бари есть еще один интересный храм. В 1912 году по проекту русского и советского архитектора Алексея Щусева, того самого, что спроектировал мавзолей Ленина, здание Казанского вокзала и Марфо­-Мариинскую обитель в Москве, приступили к строительству православного храма в честь святого Николая Чудотворца. Здание получилось таким, каким его задумал архитектор: каменное, однокупольное, с подклетью и двухъярусной звонницей, как у новгородско-псковских церквей XV века. Иконостас предполагалось украсить русскими иконами XVI-XVII веков, а расписать храм должен был художник Кузьма Петров-Водкин. Мастер специально для этого изучал фрески Дионисия в Ферапонтовом Белозерском монастыре. Но Первая мировая война, а затем революция в России помешали осуществиться планам. В результате храм был построен только в 1919 году, а иконы для него написаны в 1950-е годы Альбертом Бенуа, братом известного русского художника и общественного деятеля Александра Бенуа.

Любимый персонаж

Города Апулии запечатлены в десятках художественных фильмов. Например, набережная и виды Бари легко узнаваемы в итальянском фильме «Лотерея» с Моникой Беллучи. Это ее второй фильм, но при этом первый, в котором она получила главную роль. Одна из сцен фильма происходит в Палаццо Минкуцци (Palazzo Mincuzzi). Это пятиэтажное здание с угловым куполом было построено в 1926-1928 годах по заказу семьи Минкуцци, владевшей сетью универмагов. Вверху на фасаде здания сохранилась надпись, так что вы без труда отыщите его. Сегодня оно сдается в аренду под магазин известной международной торговой марки.

Другой фоновый персонаж фильма — красная вилла Villa Romanazzi Carducci, построенная в 1885 году. Ныне это четырехзвездочный отель, в котором останавливаются туристы, а местные жители устраивают различные торжества. Остальные дома из фильма расположены в районе, который назван в честь короля Неаполя Джоакино Мюрата. В его правление, в начале XIX века, Бари начал застраиваться помпезными зданиями. Появился широкий проспект Виктора Эммануила II (Corso Vittorio Emanuele II), большие площади с фонтанами, театры, парки. Сейчас в районе расположена яхтенная марина, открыты ночные клубы, рестораны, бутики.

А вот Старый город больше похож на лабиринт из узких улочек, соединенных между собой длинными арками. В них обычно висят на стенах иконы с изображением святых. Так итальянцы-католики оберегают свою семью и дом от неприятностей: считается, что недруги не смогут навредить, поскольку побоятся кары небесной. Самые старые средневековые дома не выше двух-трех этажей. Входные двери в них ведут не в подъезд, а сразу в квартиру, причем прямиком в кухню, без какой-либо прихожей. На каждом этаже — по комнате. Летом жители проветривают дом и держат двери открытыми, не смущаясь посторонних глаз.

В этой части города сохранились старинная колонка для воды, фонтан, позорный столб и средневековый замок. В Бари его построил в 1131 году норманский король Роджер II. Но потом крепость неоднократно разрушалась, после чего ее восстанавливали. В XVI веке Изабелла Арагонская и ее дочь Сфорца, герцогини Бари, превратили замок в резиденцию. Тут уж дамы дали себе волю: кое-что перестроили, территорию озеленили, внутри замка развесили гобелены, понаставили ваз, короче, навели красоту и создали уют. В XIX веке замок использовался в качестве тюрьмы, затем его превратили в казармы. Сейчас здесь расположен музей и проходят выставки современного искусства.

ЗОЖ вокруг «заброшки»

Если вы любитель активного отдыха, отправляйтесь в Национальный парк Альта-Мурджа (Parco Nazionale dell'Alta Murgia). Это обширная территория со степями, полями, лесами, карстовыми оврагами и скалами. Посетителям предлагается десяток пеших, велосипедных и конных маршрутов разной сложности. Протяженность всего маршрута Jazzo Rosso — San Magno — Castel del Monte составляет 67 километров и под силу тем, кто управляется с горным велосипедом, потому что некоторые участки можно преодолеть только таким образом. Самые же простые — пешие и конные маршруты — проходят по овечьим тропам и грунтовкам.

Примечательно, что в парке посреди природных красот расположен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — замок XIII века Кастель-дель-Монте. Его архитектурная особенность — восьмигранная форма с цилиндрическими башнями по углам. Еще в парке есть «заброшка»: каменные средневековые домики с фермами, вырубленные в скалах часовни и бокситовые рудники.

Замок Кастель-дель-Монте. Фото: Liseykina/Фотобанк Лори

Почти на таком же расстоянии (43 километра) от Бари находятся одни из самых красивых карстовых пещер Италии — Гротте ди Кастеллана. Пещеры расположены на высоте 330 метров над уровнем моря и достигают глубины 122 метра. На протяжении долгих веков это место внушало ужас местным жителям. Пропасть находилась рядом с сельской дорогой и была скрыта от глаз густой зеленью. В нее часто падали домашние животные и погибали, после чего из-под земли доносился смрадный запах, а к вечеру над пропастью начинали метаться летучие мыши. Попытки спуститься вниз предпринимались в XIX веке, что подтверждают архивные записи. Но только в 1938 году пещеры были исследованы, после чего открыты для туристов.

Пешеходных маршрутов два: протяженностью 1 километр рассчитан на 50 минут, около 3 километров — на 1 час 40 минут (все 11 гротов). Начинается маршрут от той самой некогда пугающей всех пропасти. Однако изнутри все выглядит иначе: в нее проникает свет через небольшое отверстие, и можно увидеть небо в обрамлении ветвей деревьев и зелени, что усиливает живописность этого места. Но есть один нюанс — посетить пещеры можно только с гидом в составе группы. Экскурсии проводятся на итальянском, английском, французском и немецком языках. С ноября по февраль объект открыт только в утренние часы.

Гурманам всех мастей

Рядом с Бари расположено множество городков, но три из них — must see, например Альберобелло. Больше нигде в мире вы не увидите таких домов, как здесь, — белоснежных с куполообразными крышами, выложенными из серого камня путем точной подгонки, без раствора. Их называют трулли, и они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одноэтажные дома построены из известняка. В них толстые стены, невысокие потолки и крохотные окна, за счет чего летом в доме прохладно, а зимой тепло. Под каждым куполом, который обязательно венчает белый скульптурный шпиль, расположена одна комната. Такие дома начали строить в XV веке. На крышах нарисованы белой краской языческие символы для защиты от зла. Сегодня во многих домах открыты сувенирные лавки, магазины, кафе.

Белоснежный средневековый город Остуни совсем другой. Он расположен на холме и издали напоминает муравейник. В нем все дома окрашены известью. Как известно, известь обеззараживает поверхности, поэтому в средние века ее стали использовать, чтобы предотвратить эпидемию чумы. Дома здесь выстроены сплошной стеной, образуя с внешней стороны неприступную крепость. Внутри между домами петляют узкие улицы, шириной всего 1-2 метра. За средневековым городом с одной стороны расположены поля, с другой — дома XVIII-XIX веков. Интересно, что в городах Бари и Альберобелло мишленовский гид рекомендует только по одному ресторану, а в Остуни — пять (!). Все они очень разные, один подходит для элегантного ужина, другой предлагает современную интерпретацию апулийской кухни, в третьем работает шеф-повар с респектабельным резюме и так далее.

Город Полиньяно-а-Маре знаменит пляжем Лама Моначиле, название которого перекликается с пересекающим его древнеримским мостом. Пляж крохотный, зажат между двумя скалами, зато один из самых фотогеничных в Италии, обладает Голубым флагом и входит в 30 лучших пляжей Европы. Приятно прогуляться и по самому городу. Для обеда или ужина можно выбрать ресторан по совету мишленовского гида, тут таких два. Или же отыскать самый необычный ресторан, который расположен в гроте с потрясающим видом на море.

За кадром

Прямых рейсов в Апулию из России сейчас нет, долететь можно с пересадкой в Стамбуле. Аэропорт расположен в 8 километрах от Бари. Можете смело бронировать отель в этом городе и путешествовать в перечисленные выше места отсюда. Дорога в одну сторону занимает 1-1,5 часа, то есть к вечеру всегда можно вернуться обратно. Только на воскресенье поездку лучше не планировать, потому что у транспортников выходной: семья и месса важнее пассажиров. Что касается еды, то обязательно попробуйте апулийскую традиционную пасту орекьетте (название значит «ушки»), которую готовят только в этом регионе. Но имейте в виду, что в Старом городе все рестораны днем закрыты и открываются только в восемь вечера, то есть поужинать вы сможете ближе к девяти. Привыкнуть к такому расписанию будет непросто, поскольку разница во времени с Москвой составляет четыре часа. Пообедать можно только в деловой части города, в ресторанах рядом с офисами.

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25 евро

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5 евро

Средний чек в ресторане:

8000 рублей (с алкоголем) на двоих