«Надеемся на авось». О чем говорят застрявшие в Израиле российские туристы

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке российское диппредставительство в Израиле работает в усиленном режиме и поддерживает постоянную связь с россиянами, которые оказались в стране в момент обострения отношений между Тель-Авивом и Тегераном. Многие туристы стремятся покинуть оказавшуюся под обстрелами страну. Но сделать это сейчас непросто, поэтому россияне вынуждены оставаться в Израиле дольше, чем они планировали в начале своего отпуска.

"Сидим в квартире и надеемся на авось"

Лариса приехала в страну на отдых вместе с семьей. Уезжать они собирались 16 июня, но не успели: билеты пришлось сдать, так как аэропорт закрыли на неопределенный срок. С жильем им повезло: семья снимала комнату только на время отдыха — на месяц, но даже по истечении этого срока хозяйка жилья разрешила им жить в квартире и дальше, пока они не смогут выбраться.

"У нас очень старый дом, бомбоубежища в нем нет, бежать из него некуда, поэтому мы сидим дома. Особо мы ничего не видим, у нас все закрыто. Ночью гремит тревога, бомбежки постоянные. Некоторые люди бегут в соседний дом, там стоянка, пытаются спрятаться там. А мы сидим в квартире и надеемся на авось", — рассказывает она.

Для Ларисы это не первый вооруженный конфликт — они с семьей уже пережили обстрелы во время освобождения восточной территории Украины.

"Мы уже знаем, что если дом завалит, то оттуда не выйдешь. Какой смысл бежать? Так что мы сидим на месте. Мы пережили Артемовск, Горловку, приехали сюда в гости отдохнуть — и на тебе... Но ничего, пережили то, переживем и это и обязательно вернемся домой", — сказала она.

Россияне выбираются через Египет

Впрочем, у россиян есть способ выбраться из Израиля и сейчас. Они могут перейти сухопутную границу между еврейским государством и Египтом через КПП "Таба". Те, кто решил уехать таким способом, добираются до Эйлата, через границу попадают в Египет, а затем ждут самолетов оттуда.

Местная жительница Елена хорошо знает маршрут до Эйлата, поэтому в период эскалации конфликта она начала помогать застрявшим туристам выбраться.

"По одиночке добраться до Эйлата сложно, общественный транспорт из-за войны работает в ограниченном режиме. Поэтому всем, кто обращается, я подсказываю чат, в котором можно объединиться и найти попутчиков. Но очень бы хотелось, чтобы были организованы автобусные эвакуационные рейсы из центра и севера Израиля в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Потому что если двигаться в этом направлении самостоятельно, то это может занять около 10 часов, а с учетом ограниченной работы общественного транспорта в Израиле это займет даже больше времени", — рассказала она.

Но улететь из Египта, как рассказывает Лариса, тоже достаточно проблематично — в аэропортах страны аншлаг.

"Когда мы выберемся и как, пока непонятно. Ждем. Уехать самостоятельно не пытались, так как боимся застрять в Египте. Здесь хоть бы есть квартира, а как будет там, непонятно, да и добраться в Эйлат еще как-то надо из центра, а там билет на самолет тоже непросто купить", — объясняет Лариса.

"План действий расписан вплоть до минут"

Возможности улететь сейчас ждут многие россияне, но некоторые уже относятся к происходящему спокойно. В момент начала обстрелов Наталья оказалась на севере страны, на границе с Ливаном. Уехать в Россию она планирует как можно скорее — ее дочь ждет ребенка, поэтому она хочет быть рядом в самый ответственный момент. Но сейчас возможности отправиться в РФ в срочном порядке нет — Наталья не намерена уезжать из Израиля до тех пор, пока обстановка не наладится.

При этом Наталья признает, что сейчас в том месте, где находится, ситуация достаточно спокойная — люди продолжают заниматься своими делами, сама она тоже сохраняет позитивный настрой.

"Мы все знаем, что нам делать в экстренной ситуации, у нас план действий расписан вплоть до минут. В магазинах ассортимент и количество товаров не изменилось. Транспорт ходит по особому расписанию, промежутки стали больше, но все равно приходит стабильно по расписанию. Паники нет", — сказала она.

По ее словам, среди ее знакомых, проживающих в Израиле, нет никого, кто сейчас собирается уехать из страны. Как рассказала Наталья, все ее знакомые семьи с детьми переносят этот период намного спокойнее, чем в октябре 2023 года после атаки палестинских радикалов на Израиль.