Росавиация предложила летать из ОАЭ в Россию с пересадками

Причина — обострение конфликта на Ближнем Востоке.

В заявлении ведомства говорится, что авиакомпаниям следует использовать альтернативные возможности, в частности, промежуточную пересадку в Стамбуле.

По данным федерального агентства, сегодня российские и арабские перевозчики выполнят сегодня суммарно в обе стороны 53 рейса. Для обеспечения безопасности маршруты изменились и стали длиннее; в некоторых случаях лайнеры садятся для дозаправки.