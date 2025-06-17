Росавиация предложила летать из ОАЭ в Россию с пересадками
Причина — обострение конфликта на Ближнем Востоке.
В заявлении ведомства говорится, что авиакомпаниям следует использовать альтернативные возможности, в частности, промежуточную пересадку в Стамбуле.
По данным федерального агентства, сегодня российские и арабские перевозчики выполнят сегодня суммарно в обе стороны 53 рейса. Для обеспечения безопасности маршруты изменились и стали длиннее; в некоторых случаях лайнеры садятся для дозаправки.