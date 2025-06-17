SriLankan Airlines готовится снова летать в Москву из Коломбо

Авиакомпания SriLankan Airlines планирует вернуться на российский рынок. Это будет способствовать развитию туризма на Шри-Ланке и привлечению большего числа туристов из РФ, рассказал РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел страны Руван Ранасингхе.

По его словам, рейсы Коломбо – Москва – Коломбо могут быть запущены в первой половине 2026 года. Более того, несмотря на долговые обязательства и отказ правительства продавать авиакомпанию, она добавит в парк еще два самолета к концу года. В общей сложности флот составит 25 бортов.

Замминистра отметил, что российские туристы сейчас на втором месте по посещению острова и уступают лишь гражданам Индии. Однако она выигрывает в основном за счет географического преимущества и, соответственно, более дешевого перелета. Тем не менее власти Шри-Ланки намерены увеличить долю гостей из России, причем сделав упор на обеспеченных путешественников. Для этого планируется строить больше высококлассных отелей и современных спа-центров с аюрведическими программами, повысить общий уровень сервиса, а также разнообразить возможности для активного отдыха на природе.

Руван Ранасингхе подчеркнул, что премиальный сегмент в стране стабильно развивается, привлекая как раз россиян. Сейчас практически каждый десятый обеспеченный иностранец – это гражданин РФ. Он тратит около 200 долларов в день при среднем показателе в 180 долларов. В свою очередь, ланкийские туристические компании уже начали плотную работу с российскими туроператорами, которые специализируются на премиальном отдыхе.

Впрочем, в стране будут рады и обычным путешественникам. Замминистра заверил, что сейчас идет проработка вопроса снижения цен для россиян на проживание в ланкийских отелях в ближайший зимний сезон.

Развитию туризма также будет способствовать и визовая политика страны. Местные власти не намерены отказываться от бесплатной визы для граждан РФ. Наоборот, планируется расширить список стран, на которые распространяются привилегии.