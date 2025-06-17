Туристы просят скидки на туры из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне конфликта между Израилем и Ираном туристы стали менее охотно бронировать туры в ОАЭ и Египет. Есть и случаи отказа от ранее запланированных поездок.

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«Мои клиенты услышали новости и сняли заявку на тур в Шарм-эль-Шейх, благо обошлось без штрафов. Говорят, пока война не закончится, на Красное море не полетим», – рассказала редакции TourDom.ru турагент Мария Шекер.

Информацию подтверждают туроператоры.

«В первые дни конфликта был высокий процент аннуляций туров в ОАЭ, потому что люди не знали, как они полетят, – отметили в компании “Интурист”. – На Египте конфликт отразился в меньшей степени, скорее снизился спрос».

Сегодня отказов от оплаченных туров уже нет, бронирование отдыха в ОАЭ и Египте восстанавливается. Однако многих туристов тревожит относительная близость Шарм-эль-Шейха к границе с Израилем – от египетского курорта до пункта пропуска «Таба» 243 км. Есть и сомнения по поводу отдыха в регионе в целом.

«Опросила наши офисы. В одном из них туристы боятся лететь в Египет: говорят, “сейчас там начнется”, Дубай же заказывают спокойно, – рассказывает директор “Coral Elite Курская” Марина Махник. – В другом наоборот: “В ОАЭ не поеду, выберу Хургаду”. У меня спросили даже про Турцию: по ТВ советуют воздержаться от отдыха в стране».

Турагенты напоминают клиентам, что в местах отдыха безопасно, а самолеты облетают зону, где проходят военные действия:

«Скинула своим маршрут рейса. Успокоились».

Некоторые туристы, наоборот, активизировались – они интересуются возможными скидками.

«Спрашивают, а не подешевели ли поездки на Синай в связи с падением спроса», – отметил руководитель турагентства «Ингостур Центр» Александр Казин.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания Air Arabia организует вывозные рейсы из Шарджи в Москву, чтобы отправить домой российских туристов.