Почти весь багаж пассажиров Turkish Airlines доставлен в Россию

Почти весь багаж пассажиров, которые летели рейсами Turkish Airlines из Антальи 13 и 14 июня, доставили в Россию, сообщает пресс-служба Минтранса.

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"Компания сообщила, что это было связано с необходимостью заправки бортов топливом - на случай ухода на запасной аэродром - и сегодня практически 100% багажа уже доставлено в Россию", - следует из сообщения по итогам совещания заместителя главы министерства Владимира Потешкина с иностранными перевозчиками.

Он подчеркнул, что в работе гражданской авиации есть много нюансов, которые, как правило, незаметны пассажирам. Однако в случае, если перевозчик вынужден перевезти багаж следующим рейсом, он должен уведомить об этом.

"Алгоритм получения багажа, сроки его доставки в аэропорт назначения должны быть абсолютно понятны и своевременно доводиться до граждан", - сказал Потешкин.

В ходе встречи также был поднят вопрос корректировки расписаний полетов в ОАЭ из-за необходимости облетать Иран. Замминистра заявил, что с учетом повышенного спроса туристов на перелеты из ОАЭ в Россию в ближайшее время будут приняты дополнительные меры, которые позволят увеличить провозные емкости на линии и перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам (к примеру, с пересадкой в Стамбуле).