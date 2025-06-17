Россияне лидируют по числу туристов на Шри-Ланке

Порядка 111 285 гостей из России посетили Шри-Ланку в январе-мае 2025 года. С начала года по числу туристов РФ заняла второе место в турпотоке островного государства, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на данные ланкийского Управления по развитию туризма.

Общее число туристов, посетивших Шри-Ланку в рассматриваемый период, впервые в истории туротрасли составило рекордные свыше 1 млн человек. На первом месте оказалась Индия (216 422 туриста), на третьем - Великобритания (свыше 100 тыс.).

Общее число иностранных туристов в Шри-Ланке за первые 10 дней июня выросло на 31,6% и достигло почти 45 тыс.

В 2025 году Управление по развитию туризма Шри-Ланки планирует привлечь 3 млн туристов из-за рубежа и получить доход в размере $5 млрд. Как ожидается, турпоток в страну сохранит высокую динамику также в июле, августе и декабре.