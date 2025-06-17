«Так я представляю ад». В Сети обсудили забег туристов до шезлонгов на курорте

Забег туристов до шезлонгов в отеле в испанском Бенидроме описали в сети фразой «так я представляю ад». Публикация появилась в TikTok-аккаунте пользователя @lightworks89, на него обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах один из отдыхающих в гостинице Flamingo Oasis на европейском курорте прыгнул сразу на пять лежаков, чтобы «забронировать» их для друзей. Другие туристы бежали, чтобы успеть занять места у бассейна.

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Пользователи сети посчитали такое поведение жалким.

«Несчастные люди. Отправились в отпуск, чтобы неделю не вставать с шезлонга», «Это не отпуск. Так я представляю ад», «Это стыдно», — писали юзеры.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.