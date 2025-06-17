Япония масштабирует сервисы хранения багажа для туристов

В мае Tokyo Metro внедрила услугу Tokyo Metlocker Plus на станции Oshiage (прямое соединение с Tokyo Skytree). Багаж, сданный до 14.00, доставляется в отели к 19.00. До конца 2025 года метрополитен планирует установить подобные камеры хранения на 20 станциях.

С сентября 2024 года JR East и Seibu Railway запустили аналогичные услуги через специальные шкафчики на своих платформах.

В мае 2025 года компания Yamato Transport начала предлагать туристам из-за рубежа возможность сдачи багажа в одной из около 40 000 точек по всей Японии – включая круглосуточные магазины – с доставкой на домашний адрес. Сейчас услуга доступна для Гонконга и Великобритании, в будущем планируется расширение. Все процедуры оформляются через смартфон, включая заполнение адреса и таможенные документы.

Central Japan Railway, Mitsui Fudosan и Sagawa Express совместно реализовали услугу доставки багажа в тот же день для клиентов сети отелей Mitsui в Токио, Киото и Осаке, используя свободные места в поездах синкансэн.

По данным Японской национальной туристической организации, в 2024 году Японию посетили более 120 000 туристов из России, что свидетельствует о восстановлении интереса к направлению после пандемии.

Для посещения Японии гражданам РФ необходима туристическая виза. Получить ее можно через официальные визовые центры Японии или консульские учреждения. Визовое оформление требует подтверждения маршрута, брони отеля и обратного билета, а также в большинстве случаев – письма-приглашения или спонсорского письма, если поездка не организована через туристическое агентство. Срок рассмотрения заявки – от 4 до 10 рабочих дней.

Напомним, что в феврале этого года Генконсульство Японии в Петербурге упростило требования: теперь для подачи достаточно адресов отелей, подтверждение бронирования не требуется.