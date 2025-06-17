«Чуть шеи не свернули». Тревел-блогер рассказал о машинах богатых мексиканцев

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Мексике и описал машины богатых местных жителей фразой «чуть шеи не свернули, разглядывая их». Свои наблюдения он описал в блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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Автор публикации объяснил, что состоятельных мексиканцев видно издалека. Они любят пикапы, которые можно спутать с танком, и другие «черные коробки на колесах».

«Кстати, богачи не только на крутых машинах ездят — они еще и моют их постоянно. Прямо посреди улицы. Часто можно увидеть, как рядом с роскошным внедорожником стоит парень в форме и с ведром. Это не друг, не брат и не фанат — это личный автомойщик», — заключил россиянин.

Ранее тревел-блогерша Марина Ершова назвала воду самой опасной вещью в Мексике. По ее словам, она загрязнена из-за старых труб.