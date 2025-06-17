Россиянка отдала 170 тысяч рублей за перелет из Шри-Ланки

Российская туристка Илона Теребилова оказалась вынуждена заплатить 170 тысяч рублей за обратный перелет из столицы Шри-Ланки Коломбо в Москву. Причиной стало закрытое воздушное пространство на фоне обострившегося ирано-израильского конфликта, передает РИА Новости.

По словам путешественницы, они с мужем должны были экстренно вернуться в Москву из Коломбо с пересадкой в Шардже (ОАЭ). Сначала авиакомпания отменила вылет из Шарджи, а затем и рейс из Коломбо. При этом авиакомпания не отвечала ни на звонки, ни на письменные обращения. Супруги решили добираться своими силами.

В результате пара вернулась за свой счет. Им пришлось сделать две пересадки — в Абу-Даби и Ереване. Билеты дорожали каждые десять минут, отмечает собеседница агентства. Дорога обратно обошлась в 170 тысяч рублей, а общее время полета составило 37 часов.

Туристы подчеркнули, что они будут добиваться выплаты компенсации.

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