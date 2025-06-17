Россиянам и белорусам стало сложнее попасть во Францию

Франция обновила требования для въезда в страну россиян и белорусов. Теперь им придется оформлять специальную визу вместо действующей мультивизы.

Россиянам стало сложнее попасть во Францию. Сообщается, что страна ужесточила правила въезда на свою территорию для граждан России и Беларуси.

Теперь вместо привычной мультивизы класса С им придется оформлять специальную визу категории DFA.

Как уточняет портал «РУСИНФО», нововведение не коснётся обладателей долгосрочных французских виз типа D, а также тех, кто имеет вид на жительство в странах Шенгенского соглашения и Европейской экономической зоны.

Помимо России и Беларуси новые правила распространяются на Французскую Полинезию, Новую Каледонию, Уоллис и Футуну, Гваделупу, Мартинику, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Реюньон, Майотту, Гвиану, Сен-Пьер и Микелон.

Ранее Армения отменила визовый режим для резидентов ОАЭ. Также с 30 июня 2025 года для граждан государств, которым разрешен безвизовый въезд на территорию России, станет обязательной электронная регистрация через мобильное приложение «Госуслуги RuID».