Как ближневосточный конфликт сказался на турах в ОАЭ

Туристы начали отменять туры в ОАЭ из-за обострения ближневосточного конфликта, но аннуляции не носят массового характера. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

"По данным группы компаний "Слетать.ру", сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе спрос на Арабские Эмираты снизился на 30-40%, есть аннуляции туров", - говорится в сообщении.

Руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина отметила, что отмены не носят массовый характер. Компания старается в основном не отменять, а переносить даты тура по согласованию с туристами. По ее словам, также снизились продажи туров в Египет, но незначительно.

По данным "Магазина горящих путевок", с 13 июня по ОАЭ и Египту есть небольшое снижение спроса. Также оно есть по Турции, но может быть связано не столько с проблемами в регионе, сколько с окончанием длинных праздников. Как считают эксперты, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта.