Эксперт объяснил, насколько опасна вспышка Чикунгуньи на Шри-Ланке

Сезонная вспышка лихорадки Чикунгунья на Шри-Ланке не представляет опасности для иностранных туристов. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге.

«Да, была сезонная вспышка Чикунгуньи, но она не представляет серьёзной угрозы и сейчас полностью под контролем», — сказал Ранасинхге в интервью РИА Новости.

По его словам, вакцинация для въезда на территорию страны не требуется.

Уточняется, что большинство случаев заболевания были зарегистрированы в Коломбо и других городах, но туристические зоны не пострадали.

Ранее врач-инфекционист, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов перечислил страны, в которых есть риск заразиться лихорадкой Чикунгунья.