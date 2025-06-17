Россиянка описала особенности жизни в Южной Корее фразой «верится с трудом»

Российская тревел-блогерша побывала в Южной Корее и описала некоторые особенности жизни там фразой «верится с трудом». Об этом она рассказала в своем личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

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Она пожаловалась, что чистота в Сеуле оставляет желать лучшего, особенно в сравнении с Китаем или Японией.

«Возле каждого заведения стоит несколько больших мусорных баков, один из которых для остатков пищи, то есть для отходов. Беда в том, что все урны стоят на улице и от жары содержимое портится, отсюда появляется запах», — заметила автор.

Также россиянку удивила привычка местных чистить зубы сразу после любого приема пищи.

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«Заходишь в туалет, а там кореянки достают из сумочки наборчик, где есть не только щетка для зубов, но еще для языка, ну и всякие другие штуки для ухода за полостью рта», — объяснила она.

Ранее другая россиянка побывала в Южной Корее и была неприятно удивлена высокими ценами на жилье в столице этой страны.