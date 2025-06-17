Египетскую AlMasria предупредили о возможном запрете чартеров в Россию

К 1 августа египетский перевозчик AlMasria Universal Airlines должен значительно увеличить регулярность рейсов, иначе Росавиация откажет ему в выполнении чартерных программ на зимний сезон – 2025/2026. Об этом стало известно после переговоров главы ведомства Дмитрия Ядрова с генеральным директором авиакомпании Шерин Фарид.

Поводом для встречи стали многочисленные задержки рейсов AlMasria. Сейчас авиакомпания выполняет перелеты из 14 российских городов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по 21 маршруту (включая один регулярный). Однако в первой половине июня ситуация с пунктуальностью оказалась критической: из 213 рейсов 86 (более 40%) задержали более чем на 2 часа, а один рейс опоздал на 37 часов.

«Практически каждый второй рейс выполняется с задержкой. Это недопустимо. Необходимо срочно пересмотреть подходы к операционной работе. После безопасности комфорт пассажиров – главный приоритет для всех авиаперевозчиков России», – заявил Ядров.

В ответ Шерин Фарид пообещала исправить ситуацию в течение двух недель и предоставить Росавиации отчет о проделанной работе.

Ранее, в конце апреля, AlMasria анонсировала сокращение программ в Россию. В СМИ появились предположения, что это связано с давлением регулятора, но и авиакомпания, и Росавиация опровергли такие заявления. Теперь же вопрос стоит еще острее: если перевозчик не наведет порядок в расписании, российские туристы могут лишиться части чартерных рейсов в Египет уже этой зимой.