«Колхозники на отдыхе». Россиянин описал войну за лежаки на курортах Турции

Россиянин описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе»
Российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». Своими впечатлениями он поделился на странице @pariwkaaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался. Мужчина понял, что иначе занять место на берегу нельзя.
«На один раз хватило. Больше не стал», — заключил он, назвав себя и других отдыхающих колхозниками.
В комментариях юзеры поделились собственными историями борьбы за лежаки у моря.
«Я приходила когда мне удобно, убирала полотенце за этими колхозниками и ложилась», «Если не можешь победить толпу — возглавь ее», «Возьмите и соберите все полотенца в одну кучу, пускай они с этим разбираются сами», — писали пользователи.
Ранее туристка сняла на видео отдыхающих на испанском курорте Майорка. Путешественники в погоне за лучшие места под солнцем бронировали лежаки на целую неделю, оставляя на них свои полотенца.