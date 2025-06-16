Туристы в Турции оценили оплату такси российскими картами

Туристы обсуждают появившуюся возможность оплаты поездок Яндекс Go в Турции картами российских банков. Деньги теперь списываются прямо с привязанного в приложении «пластика».

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«Местные водители уже не впадают в ступор, когда мы говорим: оплата онлайн», «Заказывал две машины в районе Кемера, все ок!» – пишут туристы.

Фиксированной стоимости поездки в Турции нет – программа показывает лишь примерную. Окончательная цена появляется на счетчике и в приложении лишь в конце поездки. «Вызвал такси в Анталье в 6 утра, почти сразу назначили машину. Цена в итоге оказалась всего на 4 лиры больше, чем показывало приложение». Другие туристы говорят о разнице до 100–200 лир.

Надо иметь в виду, что с вызовом Яндекс Go даже в Анталье могут быть сложности – в некоторые места машины не приезжают.

«К воротам Адриана (триумфальная арка в историческом центре города) в 2 часа ночи водитель ехать не хотел, видимо потому, что у входа в Старый город стоят “свои” таксисты. Но мы спустились чуть пониже, и он нас забрал». «Учитывайте, что в аэропорту Антальи ждать авто Яндекса дольше, чем обычные “офлайновые” такси, которые тоже вполне норм».

Считается, что сервис берет небольшую комиссию за конвертацию рублей в лиры. Однако на практике цены у компании не всегда выгодные. Редакция сравнила стоимость дороги из аэропорта Антальи. В частности, поездка в один из отелей в Белеке в Яндекс Go обойдется в 1300 лир (или примерно 3250 руб.), а в «Киви такси» – в 2900. В ТЦ Terracity, напротив, машина Яндекса довезет за 559 лир (1120 руб.), «Киви» – за 2775.

Еще важный нюанс, который надо учитывать, – Яндекс Go предлагает лишь тариф «эконом», по всей видимости, более крупных автомобилей нет в наличии. Такой вариант не подойдет большой семье, прибывшей на отдых с несколькими чемоданами.

Туристы заметили, что в Турции Яндекс Go работает пока лишь в Анталье и на других курортах Средиземноморского побережья. В других регионах, в частности в Мармарисе, Бодруме, Фетхие, сервис пока не представлен.

Ранее TourDom.ru писал, что после прихода в Турцию компании Яндекс Go конкуренция в сфере индивидуальных трансферов усилилась.