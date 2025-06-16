Названа самая безопасная страна мира для путешествий

Исландия названа самой безопасной страной для международных путешественников в 2025 году. Об этом сообщает аналитическая платформа HelloSafe.

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По данным канадской финансово-аналитической платформы, индекс безопасности в Исландии составил 18,23 балла. Таким образом, европейская страна обогнала Сингапур, который оказался на втором месте с индексом 19,99, и Данию — с индексом 20,05.

По статистике, 12 из 15 самых безопасных стран в мире находятся в Европе, в том числе в рейтинг попали Чешская республика — шестое место, Словения — седьмое место и Финляндия на восьмом месте. Также в топ-15 входят страна Прибалтики Эстония с рейтингом 24,63 балла, Бутан — 22,98 балла и Катар — 23,33.

Уточняется, что индекс безопасности рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов, где страны с самым большим количеством очков являются наименее надежными для путешествий. Платформа HelloSafe использует 35 критериев, в которые входят категории стихийных бедствий, насилие, внешние и внутренние вооруженные конфликты, а также уровень здравоохранения и милитаризации страны.

Ранее туристка, которая провела в путешествиях по миру 10 лет, составила список самых безопасных стран для одиноких туристок. Одним из лучших вариантов женщина назвала город Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.