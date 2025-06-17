Застрявшие в ОАЭ россияне пожаловались на туроператоров

Туристы из России рассказали ТАСС, что арабские авиакомпании продолжают отменять рейсы, из-за чего они оказались заблокированы в Объединенных Арабских Эмиратах и не могут вернуться домой уже третьи сутки. По их словам, туроператоры игнорируют обращения, а некоторые гостиницы отказываются принимать и предоставлять питание туристам, оказавшимся в сложной ситуации.

"Мы купили путевку с 12 по 15 июня, уже 12 июня Air Arabia перенесла рейс на 5 часов, но в целом долетели хорошо. Обратный рейс должен был быть 15 июня в 9 утра, но рейс отменили. Туроператор сказала, чтобы мы ехали в аэропорт и что к этому времени нас рассадят на другие рейсы. Это был обман. Нам предложили только поменять билеты на 18 июня на 9 утра, но его тоже отменили", - рассказала туристка Кристина.

По ее словам, в проживании и питании в другой гостинице им отказали, так как она была переполнена.

"Мы с двумя детьми рискнули взять такси и заселиться в свой же отель. Нас приняли как родных. В свою очередь туроператор предлагала другие отели, но только завтрак или обед, ужин по большой цене, а продлить наш номер они не могли, так как все агрегаторы показывали, что мест в гостинице нет. Нам хватает еще оплатить две ночи - и на этом все. Туроператор пишет о каких-то вывозных рейсах, но нам они неизвестны, нам их не предлагали", - рассказала Кристина.

Александра из Уфы рассказала, что уже третьи сутки не может попасть домой.

"Мы должны были улететь из ОАЭ 14 числа. Сейчас мы в гостинице, но никакой информации нет. Нам никто ничего не говорит", - сказала девушка.

В свою очередь туристка из Москвы Пелагея сообщила, что вылет планировался на завтра в 19:00, однако авиакомпания Air Arabia отправила на электронную почту письмо с уведомлением об отмене рейса.

"Туроператор не отвечает. Звонила в консульство - там сказали, что они не смогут нас вывезти, и чтобы мы дозванивались до туроператора. В авиакомпанию мы написали несколько писем на электронную почту, и в ответ тишина. Когда пытаюсь им дозвониться, то там идет сброс звонка. Завтра нас выселяют из гостиницы, и как лететь домой, я не знаю. У нас еще одна ночь в отеле оплачена, поэтому в аэропорт поедем завтра. Но со мной еще несовершеннолетний ребенок", - поделилась собеседница агентства.

Ранее генконсульство РФ в Дубае сообщило ТАСС, что в связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении, и оттуда не могут вылететь около 3 тыс. россиян. Отмечается, что дипломаты оказывают помощь пассажирам авиакомпаний, рейсы которых между РФ и ОАЭ были отменены или задержаны.