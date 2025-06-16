Курортная страна Европы усложнила пересадку россиянам

Российским туристам с 12 июля понадобится транзитная виза для путешествий через международные аэропорты Испании. О том, что популярная курортная страна Европы усложнила процедуру пересадки, Москве.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)», — говорится в источнике.

Уточняется, что такая виза позволяет туристам осуществлять транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но ограничивает въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

Ранее Испания вошла в список наиболее часто выдающих шенген россиянам стран по итогам 2024 года. На первом месте в этом рейтинге расположилась другая европейская страна — Италия.