Застрявшим в Израиле россиянам предложили способ вернуться на родину

Туристы из России, находящиеся на территории Израиля, могут вернуться домой через погранпереход в городе Таба, расположенный на египетско-израильской границе. Об этом 16 июня сообщили в посольстве России в Каире.

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«Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях дипмиссии.

Отмечается, что через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый «Синайский штамп», добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или, приобретя визу за 25 долларов, вылететь в РФ из Каира.

В диппредставительстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию с выезжающими из Израиля россиянами и оказывают возможное содействие.