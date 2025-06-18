Туроператоры вывезли из ОАЭ практически всех российских туристов

Туроператоры сообщили, что наладили вывоз россиян из ОАЭ, которые застряли на курорте из-за закрытого воздушного пространства над Ираном и отмены рейсов с 13 по 15 июня.

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На данный момент возвращения домой ожидают порядка 300 россиян, которые находятся в ОАЭ и соседних странах.

Авиакомпания flydubai сообщила, что практически восстановила расписания, Air Arabia ставит вывозные рейсы и планирует увеличить объём перевозки, «Аэрофлот» уже увеличил вместимость бортов.

Emirates выполняет рейсы ежедневно, но авиакомпании пришлось изменить маршрут, чтобы облететь Иран. В результате время перелёта увеличилось.

Правда, большинство рейсов выполняются в Москву или Екатеринбург. Рейсы flydubai в Санкт-Петербург отменены до 20 июня.

На конец 16 июня туроператорам удалось вернуть домой большинство туристов.

Между тем, КСИР Ирана заявил, что в результате ракетной атаки в ночь на среду, 18 июня, исламская республика установила полный контроль над небом Израиля. Иран дважды за ночь нанес ракетные удары по Израилю. Один из них пришелся на авиабазы.